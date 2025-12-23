Εξαφανίστηκε 16χρονη από χώρο ασυνόδευτων ανηλίκων στη Βικτώρια

Την κινητοποίηση του «Χαμόγελου του Παιδιού» και της Ελληνικής Αστυνομίας έχει προκαλέσει η εξαφάνιση ενός 16χρονου κοριτσιού από χώρο ασυνόδευτων ανηλίκων στη Βικτώρια.

Πρόκειται, σύμφωνα με τη ΜΚΟ, για τη 16χρονη Νάγκλα (ον.) Αλαμίν (επ.), τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (20/12) από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων από την περιοχή Βικτώρια στην Αθήνα.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 22/12/2025 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Νάγκλα (ον.) Αλαμίν (επ.), έχει ύψος 1,65 μ., βάρος 50 κιλά, έχει μαύρα σγουρά μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και μπεζ γούνα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.