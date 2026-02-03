Εξαφανίστηκαν 5χρονη και 9χρονη από τον Κορυδαλλό

Amber Alert για την εξαφάνιση δύο ανήλικων κοριτσιών ηλικίας 5 και 9 ετών, από την περιοχή του Κορυδαλλού Αττικής εξέδωσε το Χαμόγελο του Παιδιού.

Ο λόγος για την Παναγιώτα Κατσάρη, 9 ετών, και την Αθανασία Καραχάλιου, 5 ετών, οι οποίες εξαφανίστηκαν στις 15:00 το μεσημέρι της Δευτέρας από τον Κορυδαλλό, και έκτοτε αγνοούνται.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση των ανήλικων και προχώρησε σήμερα 02/02/2026 κατόπιν εισαγγελικής εντολής στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS, αναφέρεται στο ίδιο Δελτίο Τύπου.

Η Παναγιώτα Κάτσαρη έχει σκούρα κόκκινα μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,30 εκ., έχει κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ρόζ μπλούζα, ρόζ παντελόνι φόρμας και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Η Παναγιώτα Κάτσαρη έχει σκούρα κόκκινα μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,30 εκ., έχει κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ρόζ μπλούζα, ρόζ παντελόνι φόρμας και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Η Αθανασία Καραχάλιου έχει σκούρα κόκκινα μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1.10εκ, έχει κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα, γκρί παντελόνι φόρμας και ροζ αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση».