Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Γιατί ο ενοικιαστής εξετάζεται ως βασικός ύποπτος

Το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας εξετάζουν, μεταξύ άλλων, οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά, στο πλαίσιο των ερευνών για την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία αγνοείται από τις 30 Μαΐου.

Η ΕΛΑΣ αναζητά ως βασικό ύποπτο τον άνδρα, στον οποίο ενοικίαζε το σπίτι της στα Χανιά η Σταυρούλα Λεβεντάκη, ο οποίος όμως αγνοείται από χθες, Πέμπτη, και αναζητείται από τις αρχές.

Ο άνδρας θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά για δύο συγκεκριμένους λόγους. Αφενός, έχουν χαθεί και τα δικά του ίχνη την ώρα που οι έρευνες για τον εντοπισμό της Σταυρούλας Λεβεντάκη εντείνονται. Αφετέρου, θεωρείται πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση και τις τελευταίες ημέρες καλούνταν συχνά από τις αρχές να καταθέσει ως βασικός μάρτυρας.

Η ΕΛ.ΑΣ. φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο η εξαφάνισή του να συνδέεται με το γεγονός ότι αντιλήφθηκε πως οι έρευνες στρέφονταν προς το πρόσωπό του. Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο γεγονός ότι το κινητό τηλέφωνο της 45χρονης απενεργοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή της, ενώ ο συγκεκριμένος άνδρας είναι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε.

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Τι είπε στις αρχές ο άνδρας που αγνοείται

Υπενθυμίζεται ότι η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη, λίγο πριν εξαφανιστεί, επισκέφθηκε το σπίτι που ενοικίαζε στον άνδρα στην περιοχή της Αγιάς Χανίων.

Ο ίδιος υποστήριξε στην κατάθεσή του ότι στη συνέχεια μετέβη σε χώρο όπου διατηρούσε ζώα στην περιοχή Φουρνές, περίπου 15 λεπτά μακριά από το συγκεκριμένο σημείο. Για τον λόγο αυτό, οι αστυνομικές έρευνες έχουν επεκταθεί και στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με το Mega, τις τελευταίες ώρες φέρεται να εντοπίστηκε, στο πλαίσιο των ερευνών για την εξαφάνιση της 45χρονης, καλλιέργεια ναρκωτικών ουσιών που εξετάζεται εάν συνδέεται με τον βασικό ύποπτο.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί διερεύνησαν και τον ρόλο του αδελφού της 45χρονης, ο οποίος δήλωσε την εξαφάνισή της με καθυστέρηση, ενός εργαζομένου που υποστήριξε ότι πληρώθηκε από την αγνοούμενη για εργασίες που πραγματοποίησε, καθώς και μίας γυναίκας που φέρεται να είδε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη σε στάση λεωφορείου λίγο πριν επιβιβαστεί σε αυτό.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού, κανένα από τα πρόσωπα που έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει στοιχεία που να φωτίζουν με βεβαιότητα τι συνέβη στην 45χρονη.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, Mega