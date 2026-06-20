Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Τι υποστήριξε ο ενοικιαστής της για την τελευταία τους συνάντηση

Τι βρέθηκε στο σπίτι του 43χρονου - Θέμα χρόνου να δοθούν απαντήσεις από τις εργαστηριακές εξετάσεις

Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, με τις αρχές να έχουν θέσει στο επίκεντρο των ερευνών τον άνδρα στον οποίο νοίκιαζε το σπίτι της.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ο συλληφθείς είπε ότι η Σταυρούλα Λεβεντάκη τον επισκέφθηκε στις 30 Μαΐου προκειμένου να εισπράξει το ενοίκιο και να πραγματοποιήσει έναν έλεγχο του ακινήτου, όπως είχαν συμφωνήσει ότι θα έκανε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε στις καταθέσεις του ότι η 45χρονη έφυγε από το σπίτι μετά τη συνάντησή τους. Ωστόσο, οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η γυναίκα να μην αποχώρησε ποτέ από το συγκεκριμένο ακίνητο.

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Τι βρέθηκε στο σπίτι του ενοικιαστή της

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο άνδρας έδωσε αλλεπάλληλες καταθέσεις, ενώ για τα ίχνη του χάθηκαν για αρκετές ώρες. Τελικά εντοπίστηκε από τις αρχές και συνελήφθη.

Το μεσημέρι του Σαββάτου 20 Ιουνίου οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων, κατηγορούμενος για καλλιέργεια 13 δενδρυλλίων ινδικής κάνναβης, αδίκημα που διώκεται σε βαθμό κακουργήματος.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, κατά τις έρευνες στο σπίτι του εντοπίστηκε βιολογικό υλικό, δείγματα του οποίου έχουν σταλεί για εργαστηριακή εξέταση. Επίσης, κηλίδες αίματος φέρεται να βρέθηκαν και στο όχημα του ενοικιαστή της Σταυρούλας.

Οι έρευνες συνεχίζονται με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων να θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα για την πορεία της υπόθεσης. Οι αρχές εκτιμούν ότι είναι θέμα χρόνου να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις και να προκύψει σαφέστερη εικόνα για τα γεγονότα που οδήγησαν στην εξαφάνιση της 45χρονης.



Με πληροφορίες από ΣΚΑΪ