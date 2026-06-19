Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Εντοπίστηκε ο ενοικιαστής

Εντοπίστηκε το βράδυ της Παρασκευής (19/6) ο ενοικιαστής στην Κρήτη, ο οποίος φέρεται να είδε για τελευταία φορά τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη και θεωρείται βασικός ύποπτος στην εξαφάνισή της.

Ο ενοικιαστής αναζητούνταν τις τελευταίες ημέρες από τις αρχές, την ώρα που η 45χρονη συνεχίζει να αγνοείται από τις 30 Μαΐου. Ο άνδρας, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, βρέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο στην Κρήτη και συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ο άνδρας θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά για δύο συγκεκριμένους λόγους. Αφενός, επειδή χάθηκαν -μέχρι το βράδυ της Παρασκευής- και τα δικά του ίχνη την ώρα που οι έρευνες για τον εντοπισμό της Σταυρούλας Λεβεντάκη εντείνονται. Αφετέρου, θεωρείται πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση και τις τελευταίες ημέρες είχε κληθεί δύο φορές να καταθέσει ως βασικός μάρτυρας.

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Φέρεται να βρέθηκαν ίχνη αίματος στο σπίτι που νοίκιαζε

Την ίδια ώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star ανέφερε σε ρεπορτάζ του ότι εντός του σπιτιού του ενοικιαστή εντοπίστηκαν ίχνη αίματος σε δύο σημεία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κηλίδες που βρέθηκαν στην τηλεόραση φέρεται να ανήκουν στη Σταυρούλα Λεβεντάκη.

Το ρεπορτάζ του Star μετέδωσε, επίσης, ότι στα εγκληματολογικά εργαστήρια έχει σταλεί ακόμη και η σφουγγαρίστρα από το σπίτι του ενοικιαστή, ώστε να διαπιστωθεί εάν προσπάθησε να καθαρίσει.

Παράλληλα, το ρεπορτάζ ανέφερε ότι βρέθηκε το αυτοκίνητο και το κινητό του τηλέφωνο παρατημένα σε μια ερημική τοποθεσία.

Η ΕΛ.ΑΣ. φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο η εξαφάνισή του να συνδέεται με το γεγονός ότι αντιλήφθηκε πως οι έρευνες στρέφονταν προς το πρόσωπό του. Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο γεγονός ότι το κινητό τηλέφωνο της 45χρονης απενεργοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή της, ενώ ο συγκεκριμένος άνδρας είναι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε.

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Τι είπε στις αρχές ο άνδρας που αγνοείται

Υπενθυμίζεται ότι η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη, λίγο πριν εξαφανιστεί, επισκέφθηκε το σπίτι που ενοικίαζε στον άνδρα στην περιοχή της Αγιάς Χανίων.

Ο ίδιος υποστήριξε στην κατάθεσή του ότι στη συνέχεια μετέβη σε χώρο όπου διατηρούσε ζώα στην περιοχή Φουρνές, περίπου 15 λεπτά μακριά από το συγκεκριμένο σημείο. Για τον λόγο αυτό, οι αστυνομικές έρευνες έχουν επεκταθεί και στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με το Mega, τις τελευταίες ώρες φέρεται να εντοπίστηκε, στο πλαίσιο των ερευνών για την εξαφάνιση της 45χρονης, καλλιέργεια ναρκωτικών ουσιών που εξετάζεται εάν συνδέεται με τον βασικό ύποπτο.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί διερεύνησαν και τον ρόλο του αδελφού της 45χρονης, ο οποίος δήλωσε την εξαφάνισή της με καθυστέρηση, ενός εργαζομένου που υποστήριξε ότι πληρώθηκε από την αγνοούμενη για εργασίες που πραγματοποίησε, καθώς και μίας γυναίκας που φέρεται να είδε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη σε στάση λεωφορείου λίγο πριν επιβιβαστεί σε αυτό.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού, κανένα από τα πρόσωπα που έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει στοιχεία που να φωτίζουν με βεβαιότητα τι συνέβη στην 45χρονη.

Με πληροφορίες από ΣΚΑΪ