Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Νέα εξέλιξη για τον βασικό ύποπτο - Αγνοείται από εχθές

Οι αρχές αναζητούν και τη 45χρονη και τον άνδρα που του νοίκιαζε το σπίτι

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση της εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, στα Χανιά.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι αρχές έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους σε έναν άνδρα, τον οποίο θεωρούν βασικό ύποπτο για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη, που παραμένει αγνοούμενη εδώ και αρκετές ημέρες.

Ειδικότερα, βασικός ύποπτος φέρεται να είναι ο άνδρας που νοίκιαζε το σπίτι της 45χρονης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο συγκεκριμένος άνδρας θεωρείται «ύποπτος για ενδεχόμενη δολοφονία» και αγνοείται από εχθές το πρωί.

Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν πλέον τόσο τη Σταυρούλα Λεβεντάκη όσο και τον άνδρα στον οποίο ενοικίαζε το σπίτι της, καθώς φέρεται να είναι το τελευταίο πρόσωπο που την είδε πριν εκείνη εξαφανιστεί.

Τα ίχνη της 45χρονης έχουν χαθεί από τις 30 Μαΐου, ενώ η εξαφάνισή της δηλώθηκε στις 7 Ιουνίου από τον αδελφό της. Ο αδελφός της δεν είχε προχωρήσει νωρίτερα σε δήλωση εξαφάνισης, καθώς φέρεται να νοσηλευόταν μετά από χειρουργική επέμβαση.

Εξαφάνιση Σταυρούλας στα Χανιά: Τα πρόσωπα της ιστορίας

Ο ενοικιαστής του σπιτιού ήταν από την αρχή στο μικροσκόπιο των αρχών.

Μεταξύ άλλων, οι αστυνομικοί ερεύνησαν και τον ρόλο του αδελφού της 45χρονης, ο οποίος δήλωσε την εξαφάνισή της με καθυστέρηση στις αρχές, έναν εργαζόμενο, ο οποίος περιέγραψε ότι πληρώθηκε από την αγνοούμενη σχετικά με εργασίες στις οποίες προέβη, και μίας γυναίκας, η οποία φέρεται να είδε τη 45χρονη σε μία στάση λεωφορείου, προτού επιβιβαστεί σ' αυτό.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού Mega, κανείς από όσους κατέθεσαν στην αστυνομία δεν μπορεί να μιλήσει με σιγουριά για την εξαφάνιση της 45χρονης.



Με πληροφορίες από ΕΡΤnews