Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Βρέθηκαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας - Τι ισχυρίζεται ο συλληφθείς

Η εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη φαίνεται να εξελίσσεται σε υπόθεση ανθρωποκτονίας, καθώς οι Αρχές φέρονται να έχουν συλλέξει σημαντικά στοιχεία που στρέφουν τις έρευνες προς τον ενοικιαστή της κατοικίας της, ο οποίος είναι ο βασικός ύποπτος και έχει συλληφθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο 44χρονος άνδρας βρέθηκε στο επίκεντρο πολύωρης ανάκρισης στο Αστυνομικό Μέγαρο, η οποία διήρκεσε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Μέχρι στιγμής, δεν προκύπτει ότι έχει παραδεχθεί οποιαδήποτε εμπλοκή, ενώ φέρεται να αρνείται όσα εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές.

Υπενθυμίζεται πως η Σταυρούλα Λεβεντάκη αγνοείται από τις 30 Μαΐου, από την περιοχή Αγιά Χανίων.

Παράλληλα, οι ερευνητές πραγματοποίησαν ενδελεχή έλεγχο στο όχημά του, όπου εντοπίστηκαν ευρήματα που έχουν σταλεί για ανάλυση στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να αξιολογηθεί η σημασία τους για την υπόθεση.

Επιπλέον έχουν εντοπιστεί κηλίδες αίματος εντός της οικίας του που φέρεται να ανήκουν στην αγνοούμενη.

Ο 44χρονος είχε συλληφθεί αρχικά για υπόθεση καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, τα οποία εντοπίστηκαν σε χώρο που φέρεται να χρησιμοποιούσε μαζί με ακόμη ένα άτομο. Είχε εξαφανιστεί από το πρωί της προηγούμενης ημέρας και εντοπίστηκε αργά το βράδυ.

Τι ισχυρίζεται ο ενοικιαστής

Κατά τους ισχυρισμούς του, αποφάσισε να κρυφτεί επειδή δεχόταν απειλές από τον αδελφό της αγνοούμενης και πρόσωπα του στενού της περιβάλλοντος. Ωστόσο, η οικογένεια της Σταυρούλας Λεβεντάκη εκφράζει ανοιχτά τις υποψίες της για πιθανή εμπλοκή του στην εξαφάνισή της, με τον αδελφό της 45χρονης να τον κατονομάζει ως βασικό πρόσωπο ενδιαφέροντος.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να υπάρξουν νέες ή βαρύτερες κατηγορίες σε βάρος του 44χρονου, ανάλογα με τα ευρήματα που θα προκύψουν από την έρευνα.