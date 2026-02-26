Εξαφάνιση Λόρα: Όσα θα εξετάσουν και θα ρωτήσουν οι αρχές τη 16χρονη

Στη Γερμανία και στο Βερολίνο εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης (26/2) η 16χρονη Λόρα, η οποία εξαφανίστηκε από το Ρίο της Πάτρας πριν από, περίπου, 49 ημέρες.

Η Λόρα έχει μεταφερθεί σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων, αφού βρέθηκε να περπατά στο Βερολίνο, με τις αρχικές, αλλά ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες να κάνουν λόγο πως ήταν με ακόμη ένα άτομο.

Στη δομή, όπως έκανε γνωστό το Mega, θα συνομιλήσει με ειδικούς, όπως κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους οι οποίοι με πολύ λεπτούς χειρισμούς θα πρέπει να καταλάβουν το πώς και το γιατί έφυγε η 16χρονη από το σπίτι της στο Ρίο της Πάτρας.

Μεταξύ των ερωτημάτων, που θα τής θέσουν σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, είναι το πού μένει όλο αυτό το διάστημα στη γερμανική πρωτεύουσα, και ποιοι τη βοήθησαν να οργανώσει τη φυγή της. Παράλληλα, θα εξεταστεί εάν η 16χρονη έχει υποστεί κακοποίηση, ακόμα και μέσα στο σπίτι της και εάν είναι ασφαλής η οικογένειά της.

Εξαφάνιση Λόρα: Στη Γερμανία ο πατέρας της

Ο πατέρας της 16χρονης βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στη Γερμανία και αναμένεται να συναντηθεί με την κόρη του, παρουσία κοινωνικού λειτουργού.

Όπως διευκρινίζεται, εάν οι οικείοι της ζητήσουν να επιστρέψει στην Ελλάδα, θα πρέπει να περάσουν από οικογενειακό δικαστήριο και η απόφαση να ληφθεί με βάση τα όσα προβλέπει η σχετική, γερμανική νομοθεσία.

Την απόφαση για το πού θα μείνει η 16χρονη, αναμένεται να πάρουν νομικοί επιστήμονες και κοινωνικοί λειτουργοί που θα εξετάσουν το ευρύτερο πλαίσιο, κάτω από το οποίο διαβίωνε η Λόρα.

Εξαφάνιση Λόρα: Το χρονικό

Υπενθυμίζεται πως η 16χρονη εξαφανίστηκε στα μέσα Ιανουαρίου από το σπίτι της και κατάφερε να φτάσει στη Γερμανία, αφού πέρασε πρώτα από την Αθήνα και πιο συγκεκριμένα από περιοχές όπως Ζωγράφου και Ομόνοια, ενώ χρησιμοποίησε κρυπτογραφημένες εφαρμογές για τις επικοινωνίες της.

Όπως έγινε γνωστό αργότερα, έφυγε από την Ελλάδα με πτήση στις 8 Ιανουαρίου, και η εξαφάνισή της δηλώθηκε περίπου δύο ώρες μετά την απογείωση.

Πριν από περίπου δύο εβδομάδες οι γερμανικές αρχές εντόπισαν το κινητό της στο Βερολίνο, αλλά δεν μπορούσαν να επιβεβαιώσουν αν ήταν η ίδια που το χρησιμοποιούσε.

Το τελευταίο στίγμα καταγράφηκε στις 9 Φεβρουαρίου και στη συνέχεια η παρακολούθηση σταμάτησε, καθώς ο εισαγγελέας έκρινε ότι δεν πρόκειται για αρπαγή.