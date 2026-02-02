Εξαφάνιση Λόρα: «Μιλούσε χαμηλόφωνα, νομίζω ρωσικά» - Οι Αρχές εξετάζουν το τηλεφώνημα πριν πετάξει για Φρανκφούρτη

Σε νέα φάση ερευνών έχει μπει η υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας, η οποία εξακολουθεί να αγνοείται για 23η ημέρα.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης, η οποία αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου, οι Αρχές πλέον επικεντρώνονται στα ηλεκτρονικά της ίχνη, ελπίζοντας ότι θα έχουν απαντήσεις σχετικά με το που βρίσκεται σήμερα η ανήλικη.

Αναλυτικότερα, η διεύθυνση email που είχε δώσει η 16χρονη στο ταξιδιωτικό γραφείο για να λάβει την κάρτα επιβίβασης εξετάζεται ενδελεχώς, μαζί με τα δύο κινητά τηλέφωνα που φέρεται να κατείχε.

Ο ιδιοκτήτης του ταξιδιωτικού, επιβεβαίωσε ότι κατά τη διαδικασία κράτησης, η Λόρα έδωσε email ως μέσο επικοινωνίας αντί τηλεφώνου, ενώ μέσα στο γραφείο φαίνεται πως συνομιλούσε με κάποιον. Συγκεκριμένα, από τα βίντεο προκύπτει ότι η Λόρα πληκτρολογεί και κλείνει το τηλέφωνό της, ενώ λίγα λεπτά νωρίτερα φέρεται να έχει δεχθεί φωνητικό μήνυμα. Οι Αρχές θεωρούν ότι η πρώτη στάση στην περιοχή του Ζωγράφου πριν από τη διαφυγή της δεν ήταν τυχαία, καθώς εκεί φέρεται να προμηθεύτηκε το νέο κινητό της. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ΕΛΑΣ έχει αποστείλει έγγραφο στις γερμανικές Αρχές με τα δύο κινητά τηλέφωνα της Λόρας, ώστε εάν κάποια στιγμή η ανήλικη ενεργοποιήσει κάποιο από αυτά, να σημάνει συναγερμός.

Την ίδια ώρα, μαρτυρία οδηγού ταξί που μετέφερε τη 16χρονη στο αεροδρόμιο αναφέρει ότι το κορίτσι είχε κινητό και πραγματοποίησε κλήση, κάτι που δείχνει ότι υπήρχε κάρτα sim.

«Νομίζω ήταν πληρωμή σε μετρητά. Δεν είχε μαζί της βαλίτσα, μόνο μια χειραποσκευή. Στο τηλέφωνο μίλησε πολύ χαμηλόφωνα, νομίζω κάποιος στα ρωσικά», είπε ο οδηγός που αναμένεται να κληθεί από τις Αρχές για να καταθέσει όλες τις παρατηρήσεις του για τη διαδρομή από Ομόνοια προς το αεροδρόμιο.

Ένα από τα βασικά σενάρια των Αρχών είναι η Λόρα να βρίσκεται στο Αμβούργο, την πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, με επαφές και φίλους εκεί.