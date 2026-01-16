Εξαφάνιση Λόρα: Η ανήλικη φέρεται να έχει φωτογραφία το διαβατήριο της μητέρας της

Για όγδοη, συνεχή ημέρα αγνοείται η 16χρονη Λόρα από τη Γερμανία, η οποία κατοικεί με τους γονείς της στο Ρίο της Πάτρας, με τις έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό της να βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή της Αττικής.

Πληροφορίες του Alpha αναφέρουν πως η μητέρα της 16χρονης Λόρα, σε συμπληρωματική κατάθεση που έδωσε σήμερα, είπε στις αρχές ότι η ανήλικη φέρεται να έχει φωτογραφίσει το διαβατήριο της ενήλικης, με την οποία και φέρει αρκετές ομοιότητες.

Αστυνομικές πηγές, μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό, διευκρινίζουν πως η ανήλικη είχε το χρονικό περιθώριο, είτε η ίδια είτε κάποιος άλλος με τον οποίο συνεργαζόταν, να απευθυνθεί σε άτομα που εκδίδουν πλαστά διαβατήρια, προκειμένου να ταξιδέψει αεροπορικώς ή οδικώς.

Εξαφάνιση Λόρα: Οι νέες μαρτυρίες για τη Βάρη

Η ΕΛ.ΑΣ., μετά από νέες μαρτυρίες που ήρθαν στη δημοσιότητα, φαίνεται να έχει στρέψει τις έρευνές της για τον εντοπισμό της Λόρα και σε άλλες περιοχές της Αττικής και, δη, τη Βάρη.

Ειδικότερα, ο ιδιοκτήτης μιας καφετέριας στη Βάρη, υποστηρίζει πως πιστεύει ότι η νεαρή που είδε εχθές, μία εβδομάδα από την εξαφάνισή της, είναι η Λόρα. Καταγράφοντάς τη με την κάμερα του κινητού του, περιέγραψε τις κινήσεις της, από την παραγγελία μέχρι την απότομη διαφυγή της, όταν είδε ρεπορτάζ σχετικό με την εξαφάνιση της 16χρονης από την Πάτρα, στην τηλεόραση του καταστήματος.

Όπως ανέφερε, στο μαγαζί του μπήκε ένα κορίτσι το οποίο μοιάζει πάρα πολύ στη 16χρονη Λόρα και οι αστυνομικοί έφτασαν αρκετά άμεσα στο σημείο. Ωστόσο, η ανήλικη είχε φύγει. Ο άνδρας έστειλε το φωτογραφικό υλικό στις αρχές.

Πιο αναλυτικά, περιέγραψε στην ΕΡΤ: «Στο κατάστημα ήρθε δύο φορές την μια γύρω στις 11 το πρωί αλλά εκείνη την ώρα είχε πολλή δουλειά, οπότε κάθισε περίπου είκοσι λεπτά, παρήγγειλε ένα καφέ και έναν ερό στα αγγλικά, ζήτησε το Wi-Fi, και "έπαιζε¨ με το κινητό, με μηνύματα όχι να μιλά ει με κάποιον. Δεν έδωσα βάση γιατί είχα πολλή δουλεία. Μετά γύρω στις 4 παρά τέταρτο μπήκε ξανά στο μαγαζί και έπαιζε στην τηλεόραση μία εκπομπή. Με το που είδε το πρόσωπό της στην τηλεόραση, σηκώθηκε και έφυγε τρέχοντας. Κάλεσα την αστυνομία ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα, έδειξα τη φωτογραφία που είχα και μου είπαν ότι μοιάζει πάρα πολύ και μετά ακολούθησε κάτι σαν καταδίωξη, γιατί μπήκε σε λεωφορείο και έφυγε, με δρομολόγιο προς Γλυφάδα».

Ερωτηθείς για τον τρόπο με τον οποίο η νεαρή πλήρωσε τον καφέ και το νερό που παρήγγειλε, ο καταστηματάρχης απάντησε, ότι πλήρωσε με κάρτα «ξένης τράπεζας».

«Βλέπεις ένα κορίτσι λίγο ταραγμένο», περιέγραψε έπειτα από σχετική ερώτηση.