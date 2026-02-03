Εξαφάνιση Λόρα: Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε στην ΕΛΑΣ ότι η 16χρονη ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα.

Την ώρα που η ανήλικη αγνοείται για 24η ημέρα, οι νεότερες πληροφορίες για την εξαφάνισή της, αναφέρουν πως η αεροπορική εταιρεία με την οποία φέρεται να ταξίδεψε επιβεβαίωσε το γεγονός.

Νωρίτερα το πρωί της Τρίτης, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου αποκάλυψε πως η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε στην αστυνομία ότι πράγματι η ανήλικη ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη στις 8 Ιανουαρίου, δηλαδή πριν οι γονείς της δηλώσουν την εξαφάνισή της.

Η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε ότι η εταιρεία απάντησε στην ΕΛΑΣ μετά από πέντε αιτήματα και καθυστέρηση 25 ημερών, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της και σημειώνοντας ότι η πληροφορία θα μπορούσε να είχε κοινοποιηθεί στις πρώτες ώρες μετά την εξαφάνιση.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η κ. Δημογλίδου τόνισε πως, παρά την αναφορά ότι η ζωή της Λόρας βρισκόταν σε κίνδυνο, η αεροπορική εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε στα επανειλημμένα αιτήματα των αρχών.

Όπως επισήμανε, η αστυνομία είχε επικοινωνήσει άμεσα με όλες τις εταιρείες που πραγματοποιούν πτήσεις προς τη Γερμανία, χωρίς όμως αποτέλεσμα. «Δυστυχώς η συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία, από την οποία εκδόθηκε το εισιτήριο της ανήλικης, δεν απάντησε ποτέ στην ΕΛΑΣ», κατέληξε.

Εξαφάνιση Λόρα: «Τη συνόδευε ένας νεαρός διακριτικά»

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, άνδρας που φέρεται να ταξίδευε στην ίδια πτήση με την ανήλικη, μίλησε στο Mega, σημειώνοντας πως η Λόρα δεν ήταν μόνη της στην πτήση.

«Η κοπέλα δεν ήταν μόνη της στην πτήση. Ήταν και ένας νεαρός ψηλός με λίγο μακριά μαλλιά. Την είδα ξεκάθαρα. Δεν φορούσε τζιν, φορούσε ένα σαν φούτερ γκρι, στυλ φόρμας. Την είδα από την αίθουσα αναμονής. Είχαμε καθυστέρηση εκείνη την ημέρα, τουλάχιστον 20-25 λεπτά», ανέφερε αρχικά.

«Η κοπέλα καθόταν σε ένα σημείο. Εν τω μεταξύ, παρακολουθούσα και έναν νεαρό, μια πήγαινε αυτή σ’ αυτόν και μια αυτός σ’ αυτήν, και καλά καθόντουσαν χώρια. Και στο αεροπλάνο ήταν χώρια. Ο νεαρός καθόταν στα τελευταία καθίσματα μαζί με μένα, στο 24, και διαμαρτυρήθηκε στην αεροσυνοδό γιατί τους πήραν τα καθίσματα ένα ζευγάρι, οι οποίοι δεν ξέρανε ελληνικά», συνέχισε.

«Και ήρθε και έκατσε ο νεαρός στο 24 πίσω και η κοπέλα πιο μπροστά. Μετά μεσολάβησε η αεροσυνοδός και πήραν δύο καθίσματα μαζί. Ήταν μαζί. Την κοπέλα την ξαναείδα μετά, πριν κατεβούμε, 20 λεπτά, μισή ώρα, πήγε στην τουαλέτα και εγώ ήμουνα στα τελευταία καθίσματα και την ξαναείδα», κατέληξε.