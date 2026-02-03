Εξαφάνιση Λόρα: Χρησιμοποίησε ελβετικό email υψηλής κρυπτογράφησης για να βγάλει εισιτήριο

Για 24η ημέρα αγνοείται η 16χρονη Λόρα, η οποία εξαφανίστηκε από την Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες για την πολύκροτη υπόθεση της εξαφάνισής της, όλα δείχνουν ότι η 16χρονη ταξίδεψε την ίδια μέρα στο εξωτερικό, πιθανότατα προς τη Γερμανία, αν και η πτήση δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από την αεροπορική εταιρεία με την οποία φέρεται να ταξίδεψε.

Την ίδια ώρα η ΕΛΑΣπροσπαθεί να εντοπίσει το ηλεκτρονικό της στίγμα για να βρει το κινητό της τηλέφωνο, ενώ σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του Mega για την υπόθεση, η 16χρονη φέρεται να χρησιμοποίησε ελβετικό email υψηλής κρυπτογράφησης για την έκδοση του αεροπορικού εισιτηρίου της.

Το email αυτό ανήκει στην εταιρεία Proton, η οποία παρέχει πλήρη ιδιωτικότητα και ασφάλεια στις επικοινωνίες των χρηστών, χωρίς δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα, ακόμα και από την ίδια την εταιρεία.

Παράλληλα, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν χρησιμοποίησε το πραγματικό της όνομα για να δημιουργήσει τον λογαριασμό, αλλά το όνομα μιας Ρωσίδας ηθοποιού. Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με την ελβετική εταιρεία για να διαπιστώσουν πότε και πώς δημιουργήθηκε το email και ποιος το χρησιμοποίησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Λόρα παρέμεινε για τουλάχιστον τέσσερις ώρες στο αεροδρόμιο πριν από την πτήση της, όμως η εικόνα της δεν υπάρχει, καθώς το υλικό από τις κάμερες διαγράφηκε πριν ζητηθεί από τις Αρχές.

Εξαφάνιση Λόρα: «Τη συνόδευε ένας νεαρός διακριτικά»

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, άνδρας που φέρεται να ταξίδευε στην ίδια πτήση με την ανήλικη, μίλησε στο Mega, σημειώνοντας πως η Λόρα δεν ήταν μόνη της στην πτήση.

«Η κοπέλα δεν ήταν μόνη της στην πτήση. Ήταν και ένας νεαρός ψηλός με λίγο μακριά μαλλιά. Την είδα ξεκάθαρα. Δεν φορούσε τζιν, φορούσε ένα σαν φούτερ γκρι, στυλ φόρμας. Την είδα από την αίθουσα αναμονής. Είχαμε καθυστέρηση εκείνη την ημέρα, τουλάχιστον 20-25 λεπτά», ανέφερε αρχικά.

«Η κοπέλα καθόταν σε ένα σημείο. Εν τω μεταξύ, παρακολουθούσα και έναν νεαρό, μια πήγαινε αυτή σ’ αυτόν και μια αυτός σ’ αυτήν, και καλά καθόντουσαν χώρια. Και στο αεροπλάνο ήταν χώρια. Ο νεαρός καθόταν στα τελευταία καθίσματα μαζί με μένα, στο 24, και διαμαρτυρήθηκε στην αεροσυνοδό γιατί τους πήραν τα καθίσματα ένα ζευγάρι, οι οποίοι δεν ξέρανε ελληνικά», συνέχισε.

«Και ήρθε και έκατσε ο νεαρός στο 24 πίσω και η κοπέλα πιο μπροστά. Μετά μεσολάβησε η αεροσυνοδός και πήραν δύο καθίσματα μαζί. Ήταν μαζί. Την κοπέλα την ξαναείδα μετά, πριν κατεβούμε, 20 λεπτά, μισή ώρα, πήγε στην τουαλέτα και εγώ ήμουνα στα τελευταία καθίσματα και την ξαναείδα», κατέληξε.