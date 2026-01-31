Εξαφάνιση Λόρα: H στιγμή που η 16χρονη αγοράζει αεροπορικό εισιτήριο στην Ομόνοια για Γερμανία

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της 16χρονης Λόρας, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, είχε ήδη φύγει από τη χώρα πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της.

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η Λόρα πιθανότατα δεν έμεινε στην Ελλάδα για πολύ μετά την εξαφάνισή της, καθώς μετά την άφιξή της στην Αθήνα από την Πάτρα, επισκέφτηκε ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια και αγόρασε μόνη της αεροπορικό εισιτήριο για τη Φρανκφούρτη.

Η εξέλιξη αυτή, αλλάζει το πλαίσιο των αρχικών ερευνών που εστίαζαν κυρίως στην Ελλάδα.

Το βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το Mega, δείχνει λεπτομερώς τα βήματα της νεαρής κοπέλας, από τη στιγμή που εγκατέλειψε το σπίτι της στην Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου, μέχρι την επιβίβασή της στο αεροπλάνο για τη Γερμανία. Σύμφωνα με το βίντεο, η Λόρα ταξίδεψε με ταξί από το Ρίο στην Αθήνα και αποβιβάστηκε στου Ζωγράφου στις 10:10 το πρωί. Στη συνέχεια κινήθηκε στην οδό Μικράς Ασίας αναζητώντας τρόπο να πουλήσει τα κοσμήματα που είχε πάρει από το σπίτι της, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια, κατευθύνθηκε προς την Ομόνοια και μπήκε σε ταξιδιωτικό πρακτορείο. Η κάμερα ασφαλείας την δείχνει ξεκάθαρα να πληρώνει με μετρητά το αεροπορικό της εισιτήριο.

Σύμφωνα με το Mega, η Λόρα επιβιβάστηκε κανονικά στο αεροπλάνο και χρησιμοποίησε το δικό της διαβατήριο, ταξιδεύοντας με αεροπορική εταιρεία που επιτρέπει σε ανήλικους άνω των 16 ετών να πετάξουν χωρίς τη συναίνεση κηδεμόνα.

Σήμερα, οι Αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο να αναχώρησε κατευθείαν για το Αμβούργο μετά την άφιξή της στη Φρανκφούρτη, όπου ζουν συγγενικά της πρόσωπα.