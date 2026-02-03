Εξαφάνιση Λόρα: Το email της αεροπορικής που επιβεβαιώνει την πτήση της προς Φρανκφούρτη

Το πρωί της Τρίτης (3/2) επιβεβαιώθηκε επίσημα πως η 16χρονη Λόρα - που αγνοείται εδώ και 27 ημέρες - πέταξε μόνη της για τη Φρανκφούρτη της Γερμανίας στις 8 Ιανουαρίου 2026.

Η επιβεβαίωση ήρθε από την αεροπορική εταιρεία μέσω email, χωρίς ωστόσο να δίνονται περαιτέρω διευκρινίσεις.

Στη σύντομη ενημέρωσή της προς την Ελληνική Αστυνομία, η γερμανική αεροπορική εταιρεία αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η Λόρα ταξίδεψε μόνη της με την πτήση LH1283 (Αθήνα – Φρανκφούρτη) στις 8 Ιανουαρίου 2026. Δεν διαθέτουμε περαιτέρω πληροφορίες».

Το email της αεροπορικής εταιρείας/Φωτογραφία: ΕΡΤNews

Η επιβεβαίωση αυτή θεωρούνταν αναμενόμενη από τις ελληνικές Αρχές, καθώς από τις πρώτες ώρες της εξαφάνισης εκτιμούσαν ότι η ανήλικη είχε μεταβεί αεροπορικώς στη Γερμανία.

Σημειώνεται ότι το ταξίδι πραγματοποιήθηκε πριν δηλωθεί επισήμως η εξαφάνιση της 16χρονης. Μετά τη σχετική δήλωση, η Ελληνική Αστυνομία ενημέρωσε όλες τις αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν πτήσεις προς τη Γερμανία. Παράλληλα, οι γερμανικές Αρχές έχουν ενημερωθεί μέσω της Europol, ώστε σε περίπτωση εντοπισμού της ανήλικης να υπάρξει άμεση επικοινωνία με την Ελληνική Αστυνομία.

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, είχε εκφράσει τη δυσαρέσκεια της Αστυνομίας για τη στάση της εν λόγω αεροπορικής εταιρείας, επισημαίνοντας στο ΕΡΤnews ότι δεν είχε ανταποκριθεί εγκαίρως στο σχετικό αίτημα, παρά το γεγονός ότι ήταν γνωστό πως η ζωή της Λόρα ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

«Ήταν μια πληροφορία που θα μπορούσε να μας είχε δοθεί από τις πρώτες ώρες», δήλωσε στην εκπομπή «Συνδέσεις», αναφερόμενη στο γεγονός ότι η 16χρονη είχε αγοράσει εισιτήριο και ταξίδεψε αεροπορικώς την ίδια ημέρα που εξαφανίστηκε, με προορισμό τη Φρανκφούρτη.

Όπως τόνισε η κ. Δημογλίδου, ήδη από το πρώτο 24ωρο η ΕΛΑΣ είχε αποστείλει σχετική αλληλογραφία σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες που πραγματοποιούν πτήσεις προς τη Γερμανία, ωστόσο «η συγκεκριμένη εταιρεία, από την οποία προκύπτει ότι εκδόθηκε το εισιτήριο της ανήλικης, δεν απάντησε ποτέ στην ΕΛ.ΑΣ.». Παράλληλα, ανέφερε ότι οι εισαγγελικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ευθυνών λόγω της καθυστέρησης στην παροχή των στοιχείων από τον αερομεταφορέα.