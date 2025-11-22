Εξαφάνιση Αμαλίας Νικολοπούλου: Η αποσύνθεση της σορού έγινε στη σπηλιά - Τα πρώτα ευρήματα των Αρχών

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της 75χρονης Αμαλίας Νικολοπούλου, της οποίας η σορός εντοπίστηκε τέσσερα χρόνια μετά την εξαφάνισή της από τη Ρευματιά Μελιγαλά.

Η σορός της 75χρονης, που εξαφανίστηκε το 2021 και έκτοτε αγνοούνταν, εντοπίστηκε σε σπηλιά βάθους περίπου τεσσάρων μέτρων στην ίδια περιοχή, μετά από ανώνυμη πληροφορία.

Οι Αρχές τις τελευταίες ώρες βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση μετά τον εντοπισμό της σορού της καθώς η υπόθεση παίρνει νέες διαστάσεις τόσο για τις συνθήκες εξαφάνισης όσο και του θανάτου της άτυχης γυναίκας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός βρέθηκε ακέραιη σε ύπτια θέση εντός του σπηλαίου. Μάλιστα τα ευρήματα στο σημείο, δείχνουν ότι η αποσύνθεση έγινε στη σπηλιά και δεν μεταφέρθηκαν εκεί τα οστά.

Ωστόσο, κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν αποκλείεται το γεγονός να μεταφέρθηκε εκεί η Αμαλία Νικολοπούλου μετά τον θάνατό της, και πριν ξεκινήσει η διαδικασία της αποσύνθεσης. Η σορός σύμφωνα με πληροφορίες του Mega έφερε ρούχα, το ένα πόδι είχε παπούτσι, ενώ το άλλο εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση χωρίς το κορδόνι του. Πάνω της βρέθηκε μία κάλτσα που χρησιμοποιούνταν ως αυτοσχέδιο πουγκί και περιείχε μέσα μικρό χρηματικό ποσό.

Σημειώνεται πως η φούστα και το παντελόνι που φορούσε όταν εξαφανίστηκε δε βρέθηκαν εκεί, καθώς ήταν τα ρούχα που είχε εντοπίσει ο βοσκός τακτοποιημένα σε άλλο σημείο του βουνού 3 μήνες μετά την εξαφάνισή της, μία κίνηση που προκαλεί επιπλέον ερωτήματα.

Επίσης, το ταγάρι που είχε μαζί της δεν βρέθηκε στη σπηλιά. Ήταν αυτό που κάποιοι άφησαν στην αυλή του σπιτιού της πέρυσι.