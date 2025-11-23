Εξαφάνιση Αμαλίας Νικολοπούλου: «Αυτός που εντόπισε τα οστά μπορεί να δώσει τις απαντήσεις που περιμένουμε»

Αίσθηση έχει προκαλέσει η υπόθεση της 75χρονης Αμαλίας Νικολοπούλου από τη Ρευματιά Μελιγαλά, η οποία εξαφανίστηκε το 2021 και τα οστά της βρέθηκαν τέσσερα χρόνια μετά στην περιοχή.

Αναλυτικότερα, η σορός της 75χρονης εντοπίστηκε σε σπηλιά βάθους περίπου τεσσάρων μέτρων στην ίδια περιοχή, μετά από ανώνυμη πληροφορία.

Πλέον οι Αρχές έχουν ξεκινήσει νέο κύκλο ερευνών καθώς η υπόθεση παίρνει νέες διαστάσεις τόσο για τις συνθήκες εξαφάνισης όσο και του θανάτου της άτυχης γυναίκας.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες μάλιστα, τα οστά της μεταφέρονται σε εξειδικευμένο εργαστήριο στην Κρήτη, όπου οι ειδικοί θα κρίνουν αν τα κατάγματα είναι προθανάτια ή μεταθανάτια.

«Λέμε τουλάχιστον ότι βρέθηκε. Αν ήταν ακόμη αγνοούμενη, δε θα βρίσκαμε ποτέ γαλήνη. Θα ψάχναμε μια ζωή να μάθουμε πού χάθηκε η γυναίκα. Πιστεύω όμως ότι η Αστυνομία γνωρίζει ποιος ήταν αυτός που εντόπισε τα οστά και ίσως εκείνος μπορεί να δώσει τις απαντήσεις που περιμένουμε» ανέφερε μετά τον εντοπισμό της 75χρονης ο ανιψιός της, μιλώντας στο «Φως στο Τούνελ».

Εξαφάνιση Αμαλίας Νικολοπούλου: Πώς βρέθηκε η σορός της 75χρονης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα άτομο τηλεφώνησε στις Αρχές - διατηρώντας την ανωνυμία του - και υπέδειξε ένα σημείο απόκρημνο, σχεδόν απάτητο που όπως υποστήριξε βρίσκονταν οστά που έμοιαζαν ανθρώπινα.

Η τοποθεσία μάλιστα, δεν απείχε πολύ από το σημείο όπου ένας βοσκός είχε εντοπίσει τα ρούχα της αγνοούμενης.

Μετά από μία ανάβαση σχεδόν 2,5 ωρών μέσα στο δάσος άτομα της εκπομπής έφτασαν στο σημείο. Αξίζει να σημειωθεί πως κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχαν περάσει από εκεί ομάδες εθελοντών, αλλά δεν είχε βρεθεί κανένα ίχνος της.

Τελικά, μετά από μία πολύωρη πορεία μέσα από δύσβατες ανηφόρες, φέρεται να εντόπισαν τα οστά της Αμαλίας Νικολοπούλου. Η σορός βρέθηκε ακέραιη σε ύπτια θέση εντός του σπηλαίου.