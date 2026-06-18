Εξαφάνιση 45χρονης στα Χανιά: Τα πρόσωπα της υπόθεσης - Τι έχουν πει στις Αρχές

Από τις 30 Μαΐου 2026 αγνοείται από την Αγιά, στα Χανιά Κρήτης, η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη, με τις έρευνες των αρχών να επικεντρώνονται στις καταθέσεις των βασικών προσώπων, που φέρεται να την είδαν για τελευταία φορά.

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη, ηλικίας 45 ετών, εξαφανίστηκε στις 30 Μαΐου 2026 από την Αγιά Χανίων Κρήτης, όπως αναφέρεται στο σχετικό σήμα, που εξέδωσε στις 11 Ιουνίου η οργάνωση «Χαμόγελο του Παιδιού».

Μεταξύ των ανθρώπων που κατέθεσαν σήμερα, ήταν και ο άνθρωπος στον οποίο ενοικίαζε το σπίτι της στο χωριό των Χανίων. Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί χθες, Τετάρτη, εξέτασαν ενδελεχώς την οικία για την εύρεση στοιχείων, τα οποία θα βοηθούσαν στις έρευνες για τον εντοπισμό της.

Εξαφάνιση 45χρονης στα Χανιά: Τα πρόσωπα της ιστορίας

Ο ενοικιαστής του σπιτιού περιλαμβάνεται, σύμφωνα με το Mega, στα πρόσωπα, στα Χανιά, που φέρεται να γνώριζαν κάτι για την υπόθεση, ή και όχι.

Μεταξύ άλλων, οι αστυνομικοί ερευνούν τον ρόλο του αδελφού της 45χρονης, ο οποίος δήλωσε την εξαφάνισή της με καθυστέρηση στις αρχές, έναν εργαζόμενο, ο οποίος περιέγραψε ότι πληρώθηκε από την αγνοούμενη σχετικά με εργασίες στις οποίες προέβη, και μία αυτόπτη μάρτυρα, η οποία φέρεται να είδε τη 45χρονη σε μία στάση λεωφορείου, προτού επιβιβαστεί σ' αυτό.

Όλοι τους έχουν μιλήσει στην Αστυνομία, ωστόσο κανείς τους δεν ξέρει το πού και το πότε χάθηκαν τα ίχνη της 45χρονης στα Χανιά. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού, ο καθένας, για δικούς του λόγους, δεν μπορεί να μιλήσει με σιγουριά για την εξαφάνιση της 45χρονης.

Ειδικότερα, η αυτόπτης μάρτυρας, που την είδε στη στάση του λεωφορείου, επιμένει ότι η ημερομηνία ήταν Παρασκευή 29 Μαΐου, παρόλο που η 45χρονη υπήρξε ενεργή μία ημέρα αργότερα σε εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων.

Παράλληλα, ο αδελφός της 45χρονης στα Χανιά, σε ερώτηση που δέχθηκε από δημοσιογράφο του Mega, για το εάν προϋπήρξε καβγάς με τον ενοικιαστή ή με οποιοδήποτε άλλο άτομο στην περιοχή, δήλωσε: «Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα! Αφού δεν γνωρίζω ούτε τι σχέσεις είχαν, ούτε αν (…) Γιατί πήγαινε, ούτε εάν πήγαινε».

Εξαφάνιση 45χρονης στα Χανιά: Το εξιτήριο του αδελφόυ της

Την ίδια ώρα, ο αδελφός της αγνοούμενης στα Χανιά, σύμφωνα με εξιτήριο που ανάρτησε, νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο, από τις 26 Μαΐου μέχρι τις 2 Ιουνίου, περίοδος εξαφάνισης της 45χρονης, και έτσι βγήκε από το κάδρο των υπόπτων των αρχών.

Ο συγγενής της δήλωσε την εξαφάνιση στις 7 Ιουνίου, ενώ στις 11 Ιουνίου ενημερώνει το Χαμόγελο του Παιδιού και εκδίδεται το σχετικό σήμα της οργάνωσης.

Όσον αφορά τον ενοικιαστή, ο οποίος καταθέτει σήμερα στις αρχές, επέμεινε ότι συναντήθηκε μαζί της στις 29, και όχι στις 30 Μαΐου: «στο σπίτι ήρθε στις 16:45, μου λέει βιάζομαι, θέλω να προλάβω το λεωφορείο στις 17:00. Με τον αδελφό της ξέρω ότι υπήρχαν εντάσεις και κόντρες».

Τέλος, ο εργαζόμενος δηλώνει άγνοια.