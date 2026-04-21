Εξαφάνιση 43χρονης στην Κρήτη: Νεκρός ο πρώην σύντροφός της - Το σημείωμα που άφησε η αγνοούμενη

Ο άνδρας που εντοπίστηκε νεκρός νωρίτερα σήμερα στην Κρήτη φέρεται να συνδέεται με τη 43χρονη Ελευθερίας Γιακουμάκη, μητέρας τριών παιδιών, η οποία αγνοείται από την Κυριακή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, πρόκειται για τον πρώην σύντροφό της, με τον οποίο είχαν χωρίσει περίπου δύο μήνες πριν. Το ίδιο ρεπορτάζ μεταδίδει νέες πληροφορίες για την υπόθεση, καθώς και τις εκτιμήσεις των αρχών σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του άνδρα.

Όπως μεταδίδει ο σταθμός, η 43χρονη πριν φύγει από το σπίτι της φέρεται να άφησε ένα σημείωμα, στο οποίο έγραφε: «Πάω μία βόλτα με το αυτοκίνητο, δεν θα αργήσω, θα τα πούμε στο σπίτι».

Όταν πέρασαν οι ώρες και δεν επέστρεψε, τα παιδιά της άρχισαν να την αναζητούν. Προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί της τηλεφωνικά, χωρίς αποτέλεσμα. Μέχρι το βράδυ της Κυριακής, εκτιμάται ότι το κινητό της απενεργοποιήθηκε, πιθανόν λόγω χαμηλής μπαταρίας. Τότε, ο μεγάλος της γιος προχώρησε σε δήλωση εξαφάνισης στην αστυνομία.

Εξαφάνιση 43χρονης στην Κρήτη: Γιατί κατέθεσε στην αστυνομία ο πρώην σύντροφός της

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το τελευταίο στίγμα του κινητού της εντοπίζεται στην περιοχή Αφέντη Χριστού στον Γιούχτα, στοιχείο που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών.

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης εξετάστηκε από τις αρχές ο πρώην σύντροφός της. Ο λόγος που κλήθηκε να καταθέσει είναι επειδή έφερε αμυχές στο πρόσωπο και εξετάστηκε το ενδεχόμενο να σχετίζονται με σημάδια πάλης. Ωστόσο, ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι τα τραύματα προήλθαν από πτώση με μηχανή σε τροχαίο ατύχημα και αφέθηκε ελεύθερος. Ο ίδιος φέρεται να κατέθετε για αρκετή ώρα, από το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη.

Αργότερα, οι αρχές ενημερώθηκαν ότι εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στην περιοχή της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία, ο οποίος φέρεται να έφερε τραύμα από σφαίρα. Η υπόθεση εξετάζεται, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει σαφής εικόνα για το αν συνδέεται με την εξαφάνιση της 43χρονης. Το τοπίο παραμένει θολό, ωστόσο, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, οι αρχές φαίνεται να εξετάζουν πιο σοβαρά και το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας.

Κρήτη: Τι εξετάζουν οι αρχές - Οι δηλώσεις του γιου της 43χρονης

Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου ρεπορτάζ, η 43χρονη είχε χωρίσει με τον πρώην σύντροφό της πριν από περίπου δύο μήνες -απόφαση που αποτελούσε δική της επιθυμία.

Ο γιος της, μιλώντας για το σημείωμα που άφησε η μητέρα του, ανέφερε: «Ήταν χειρόγραφο, όχι ηλεκτρονικό. Έγραφε ότι θα πάει μια βόλτα με το αυτοκίνητο και θα τα πούμε από κοντά. Το έκανε πολύ συχνά, πάντα έτσι ενημέρωνε την αδελφή μου».

Μετά από σχετική ερώτηση που δέχθηκε, ο νεαρός επιβεβαίωσε ότι η μητέρα του είχε προγραμματισμένο δικαστήριο τη Δευτέρα, τονίζοντας ότι δεν υπήρχε λόγος να το αποφύγει. «Είχε ετοιμάσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και είχε κανονίσει την άδειά της από τη δουλειά. Έτσι κι αλλιώς έχει συχνά δικαστήρια και παρευρίσκεται σε όλα», είπε.

Κλείνοντας, απηύθυνε έκκληση προς τη μητέρα του να επικοινωνήσει με την οικογένεια, με όποιον τρόπο μπορεί, ώστε να γνωρίζουν ότι είναι καλά.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ρεπορτάζ του Mega, επικαλείται μαρτυρίες σύμφωνα με την οποία «τη ζήλευε αρκετά και είχε φτάσει στο σημείο να βάλει GPS στο αυτοκίνητό της. Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοικτά».



