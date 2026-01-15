Εξαφάνιση 16χρονης: «Σε παρακαλώ, δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά» λένε οι γονείς της

Κορυφώνεται η αγωνία για τη 16χρονη, που εξαφανίστηκε από την Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου και έκτοτε η τύχη της αγνοείται.

Η 16χρονη σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες για την πολύκροτη υπόθεση, βρίσκεται στην Αθήνα, με τις μαρτυρίες να την τοποθετούν στην περιοχή του Ζωγράφου, αλλά και το κέντρο της Αθήνας.

Υπενθυμίζεται πως έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να κινείται στην περιοχή του Ζωγράφου, με τις έρευνες της ΕΛΑΣ πλέον επικεντρώνονται κοντά στην Πολυτεχνειούπολη.

Μάλιστα, οι Αρχές εκτιμούν ότι η ανήλικη ίσως έχει αλλάξει την εμφάνισή της για να μην αναγνωρίζεται και δεν κινείται μόνη της, αλλά πιθανόν με τη βοήθεια ενός άγνωστου προσώπου, που φέρεται να την περίμενε στην Αθήνα από την ημέρα άφιξής της, την προηγούμενη Πέμπτη.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να φιλοξενείται σε κατοικία στην ίδια περιοχή. Την ίδια ώρα οι γονείς της, απευθύνουν έκκληση στην κόρη τους, μέσω της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1.

«Λόρα, πού είσαι; Σε παρακαλώ, δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά. Ανησυχούμε για σένα. Όπου κι αν είσαι, να ξέρεις ότι σε αγαπάμε, σε περιμένουμε και θέλουμε να ακούσουμε όλα όσα σε απασχολούν, για να βρούμε λύσεις μαζί», ανέφεραν χαρακτηριστικά, με τις έρευνες των Αρχών να είναι σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό της.