Εξαφάνιση 16χρονης: Πληροφορίες ότι η ανήλικη εθεάθη στη Βάρη

Εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της 16χρονης, η οποία εξαφανίστηκε από το σπίτι της στην Πάτρα πριν από οκτώ ημέρες και εξακολουθεί να αγνοείται.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν γνωστές το βράδυ της Πέμπτης (15/1), η ανήλικη ενδέχεται να εθεάθη σε καφετέρια στη Βάρη, όπως ενημέρωσε την Αστυνομία ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, κοπέλα που της μοιάζει μπήκε στο κατάστημα, ζήτησε τον κωδικό του WiFi μιλώντας στα αγγλικά και αποχώρησε αιφνιδιαστικά όταν είδε να προβάλλεται στην τηλεόραση ρεπορτάζ για την εξαφάνισή της.

Λίγη ώρα αργότερα, στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις. Οι υπεύθυνοι του καταστήματος παρέδωσαν στις Αρχές το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, το οποίο εξετάζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν το άτομο που καταγράφεται είναι πράγματι η 16χρονη.

Η αναφορά στην κακοποίηση

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι στους λογαριασμούς της 16χρονης στα social media, βρίσκονται οι απαντήσεις για το πού βρίσκεται, γιατί εξαφανίστηκε, ποιος την καθοδηγεί και ποιο είναι το σχέδιο της.



«Όταν κάποιος κάνει αστείο για την κακοποίηση, αλλά δεν έχει βιώσει ποτέ τον τρόμο να γυρίζει σπίτι», έγραφε σε μια από τις τελευταίες αναρτήσεις της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Μιλά για φόβο και κακοποίηση, κάτι που προκαλεί υποψίες σε συνδυασμό με την πληροφορία ότι στη Γερμανία είχε φιλοξενηθεί για κάποιο διάστημα σε δομή, μετά από καταγγελία που έφτασε στις γερμανικές αρχές για κακοποίηση από τον πατέρα της.



«Όταν κάποιος μου χτυπάει τον ώμο, αλλά είναι ο 12χρονος εαυτός μου που κρύβεται στο μπάνιο και σκέφτεται αν πρέπει να καλέσει την αστυνομία», έγραφε επίσης σε ανάρτησή της.





