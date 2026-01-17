Εξαφάνιση 16χρονης: «Πάτε να μας κατηγορήσετε για κάτι;» - Νέες αποκαλύψεις για τους γονείς της

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται για 9η ημέρα οι έρευνες της ΕΛΑΣ για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κανένα ίχνος της 16χρονης που εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου από την Πάτρα, παρά τις δεκάδες μαρτυρίες πολιτών στην αστυνομία, που την «τοποθετούν» σε διάφορες πόλεις της Αττικής.

Πράγματι η ανήλικη μετέβη στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στου Ζωγράφου, ωστόσο στην οδό Παπάγου κοντά στο ΑΤ της περιοχής, είναι η τελευταία φορά που εντοπίζεται από κάμερα ασφαλείας στις 10 Ιανουαρίου. Έκτοτε η τύχη της αγνοείται.

Σύμφωνα με τις νεότερες εξελίξεις της πολύκροτης υπόθεσης, είναι πιθανό η ανήλικη να έχει ήδη φύγει από τη χώρα για τη Γερμανία.

Την Παρασκευή, η μητέρα της 16χρονης κατέθεσε στην Ασφάλεια, χωρίς τον σύζυγό της, με την ίδια σύμφωνα με πληροφορίες του STAR να αναφέρει χαρακτηριστικά «αγαπάμε το παιδί μας. Δεν υπήρχε λόγος να φύγει από το σπίτι. Με τον σύζυγό μου έχουμε προστριβές, αλλά σε φυσιολογικά πλαίσια. Για τον καβγά που με ρωτάτε στις 26 Οκτωβρίου ήταν για ένα ζήτημα ρουτίνας, όχι κάτι σοβαρό. Πάτε να μας κατηγορήσετε για κάτι;».

Την ίδια ώρα, νέες μαρτυρίες για τους γονείς της - κυρίως τον πατέρα της - έρχονται στη δημοσιότητα από συμμαθητές της.

«Δεν είχε τίποτα το κινητό της μέσα, δεν την άφηνε να έχει Instagram. Το είχε πει σε πάρα πολλά άτομα γιατί ήθελε βοήθεια και πήγαν δύο κοπέλες στον διευθυντή και ήρθαν οι γονείς της και ξαφνικά επειδή φοβήθηκε, τα αρνήθηκε όλα», ανέφερε μεταξύ άλλων μια συμμαθήτριά της.

«Την είχε κουρέψει ο μπαμπάς της, στην Α’ Γυμνασίου δεν είχε μαλλιά, τα είχε σαν αγόρι, την είχε κουρέψει επειδή του ζήτησε να πάει κομμωτήριο», συμπλήρωσε μία δεύτερη.