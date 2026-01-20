Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Παρατείνεται το Amber Alert μετά από εντολή εισαγγελέα

Εξακολουθεί να αγνοείται η 16χρονη Λόρα, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί εδώ και 12 ημέρες από την Πάτρα, ενώ η επιχείρηση για τον εντοπισμό της συνεχίζεται χωρίς αποτέλεσμα.

Με εισαγγελική εντολή, το «Χαμόγελο του Παιδιού» αποφάσισε την παράταση του Amber Alert για ακόμη δύο εικοσιτετράωρα, καθώς η υπόθεση κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή μετά την εξαφάνιση της ανήλικης.

Η εξαφάνιση της Λόρα από την Πάτρα

Η ανήλικη εξαφανίστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες από την περιοχή του Ρίου, στην Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου ενώ οι μέχρι τώρα πληροφορίες ενισχύουν το σενάριο εμπλοκής ενηλίκων στο περιστατικό, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία.

Οι έρευνες της αστυνομίας έχουν επεκταθεί μέχρι τη Γερμανία και την Ουκρανία, πατρίδα της 16χρονης και των γονιών της, αναζητώντας μακρινούς συγγενείς, χωρίς αποτέλεσμα.

Η Λόρα Λομπτέφ είναι περίπου 1,60 μ. ύψος, ζυγίζει 50 κιλά, έχει ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλανά μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισής της φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν, μαύρα αθλητικά παπούτσια adidas με λευκές ρίγες και μετέφερε γκρι σχολική τσάντα.

Οι έρευνες των Αρχών εκτείνονται σε ευρύ φάσμα, με ελέγχους σε μεταφορικούς κόμβους, αεροδρόμια και σταθμούς ΚΤΕΛ, σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε να οδηγήσει στα ίχνη της.