Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Η αντίδραση της μητέρας της προκάλεσε εντύπωση στους αστυνομικούς

Αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε ότι η 16χρονη Λόρα ταξίδεψε για Φρανκφούρτη με πτήση δικού της αεροσκάφους.

Για την εξαφάνιση της 16χρονης έχουν κινητοποιηθεί και οι γερμανικές αρχές, ωστόσο, τα ίχνη της αγνοούνται από την 8η Ιανουαρίου.

Σε πλάνα του ΕΡΤnews, εμφανίζεται το σημείωμα της εταιρείας, που γράφει ότι «Η Λόρα ταξίδεψε μόνη της στην πτήση, δεν έχουμε άλλη ενημέρωση».

Ρεπορτάζ του Mega μεταφέρει την πρώτη αντίδραση της μητέρας της, όταν έμαθε ότι η Λόρα βρίσκεται στη Γερμανία. Η γυναίκα φέρεται πως ένιωσε ανακούφιση, «σαν να έφυγε ένα βάρος από πάνω της, σαν να ηρέμησε. Έκανε εντύπωση η στάση αυτή στους αστυνομικούς, έδειχνε ήρεμη, ίσως γιατί πλέον η κόρη της έδειξε ένα ίχνος ζωής, είναι στη Γερμανία», σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού.

Ο ετεροθαλής αδελφός της και η μητέρα του, εκτιμούν ότι η 16χρονη δεν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα.

«Ξέρει πού μένω, μπορεί να μην έχει το τηλέφωνό μου αλλά ξέρει πού μένω. Αλλά δεν έρχεται, δεν ήμασταν τόσο κοντά. Ξέρει ότι εάν έλθει σε εμένα θα την παραπέμψω στους γονείς της», είπε η μητέρα του αδελφού της.

Ο αδελφός της επανέλαβε ότι δεν είχαν επαφές. «Την τελευταία φορά που την είδα ήταν 13 ετών. Ένα κοριτσάκι. Δεν νομίζω να αναγνώριζε καν τη φωνή μου».

Τέλος, σύμφωνα με το Mega, ο πατέρας της 16χρονης Λόρα, φέρεται να είπε: «Συνεχίστε εσείς να την ψάχνετε - Έχω ήδη βοηθήσει αρκετά».

Το ταξίδι της Λόρα στη Γερμανία πραγματοποιήθηκε πριν δηλωθεί επισήμως η εξαφάνισή της. Μετά τη σχετική δήλωση, η Ελληνική Αστυνομία ενημέρωσε όλες τις αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν πτήσεις προς τη Γερμανία. Παράλληλα, οι γερμανικές αρχές έχουν ενημερωθεί μέσω της Europol, ώστε σε περίπτωση εντοπισμού της ανήλικης να υπάρξει άμεση επικοινωνία με την Ελληνική Αστυνομία.

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, είχε εκφράσει τη δυσαρέσκεια της Αστυνομίας για τη στάση της εν λόγω αεροπορικής εταιρείας, επισημαίνοντας στο ΕΡΤnews ότι δεν είχε ανταποκριθεί εγκαίρως στο σχετικό αίτημα, παρά το γεγονός ότι ήταν γνωστό πως η ζωή της Λόρα ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

«Ήταν μια πληροφορία που θα μπορούσε να μας είχε δοθεί από τις πρώτες ώρες», δήλωσε στην εκπομπή «Συνδέσεις», αναφερόμενη στο γεγονός ότι η 16χρονη είχε αγοράσει εισιτήριο και ταξίδεψε αεροπορικώς την ίδια ημέρα που εξαφανίστηκε, με προορισμό τη Φρανκφούρτη.