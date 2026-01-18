Εξαφάνιση 16χρονης: Κανένα ίχνος της για 10η ημέρα - Άγνωστο αν βρίσκεται στη χώρα

Για 10η ημέρα αγνοείται η 16χρονη Λόρα, η οποία εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου από την Πάτρα και έκτοτε είναι άφαντη.

Οι έρευνες των Αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη, καθώς γίνονται σαρωτικοί έλεγχοι τόσο στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου η ανήλικη εθεάθη τελευταία φορά μετά την εξαφάνισή της, όσο και σε αεροδρόμια, ΚΤΕΛ και σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι Αρχές μιλώντας για τις μέχρι τώρα κινήσεις της 16χρονης, κάνουν λόγο για μία καλά οργανωμένη φυγή που δύσκολα θα έκανε μόνο του ένα άτομο στην ηλικία της.

Μάλιστα, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο η ανήλικη να βρίσκεται ήδη εκτός χώρας και να έχει καταφέρει να διαφύγει. «Υπάρχει τεράστια κινητοποίηση της ΕΛΑΣ» υποστηρίζει από την πλευρά του ο Βασίλης Λαμπρόπουλος μιλώντας στο MEGA.

Όπως ανέφερε, η 16χρονη φέρεται να ήθελε να φύγει από την Ελλάδα μαζί με τη μητέρα της.

Η μητέρα της μάλιστα, όταν είχε κληθεί στο σχολείο για προβλήματα προσαρμογής της 16χρονης, εξέφρασε, σύμφωνα με πληροφορίες, τον προβληματισμό της λέγοντας ότι και εκείνη ήθελε να φύγει από το σπίτι.

ΕΛΑΣ για εξαφάνιση 16χρονης: «Ίσως είχε δώσει δείγματα γι' αυτό που θα ακολουθούσε»

Νέα ενημέρωση για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα, έδωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Υπογραμμίζοντας τον ρόλο της εξοικείωσης των παιδιών με την τεχνολογία σε υποθέσεις όπως αυτή της 16χρονης Λόρα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, αναφέρει:

«Δυστυχώς σε πολλές από αυτές περιπτώσεις βοηθάει πολύ η τεχνολογία τα παιδιά και η εξοικείωσή τους με τη χρήση τεχνολογίας, όπως η χρήση κινητών τηλεφώνων από μικρή ηλικία. Όπως επίσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό το παιδί φαίνεται πλέον τώρα από τη δική μας έρευνα -της αστυνομίας- ότι ίσως είχε δώσει δείγματα γι' αυτό που θα ακολουθήσει, για την εξαφάνιση της για την φυγή της».



Αναφορικά με τις μαρτυρίες ανθρώπων που υποστηρίζουν, πως έχουν δει τη Λόρα, η ίδια σχολίασε, ότι υπάρχουν κάποιες αναφορές και αρκετές καταγγελίες που φτάνουν στην αστυνομία, ότι οι πολίτες έχουν δει το κορίτσι χωρίς όμως να επιβεβαιώνονται.



Η αστυνομία δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να υπάρχει πρόσωπο που έχει βοηθήσει 16χρονη Λόρα και ίσως ακόμα να τη βοηθάει.