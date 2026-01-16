Εξαφάνιση 16χρονης: Η αφαίρεση επιμέλειας, ο «αυστηρός» πατέρας και ο ετεροθαλής αδελφός στη Γερμανία

Για όγδοη συνεχόμενη ημέρα αγνοείται η 16χρονη Λόρα, με την αγωνία της οικογένειάς της να μεγαλώνει και τις ελπίδες να λιγοστεύουν όσο περνούν οι ώρες. Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται στο τελευταίο σημείο όπου καταγράφηκε η παρουσία της, καθώς και στην περιοχή της Αθήνας όπου είχε ζητήσει από τον οδηγό ταξί να την αφήσει.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να εντοπίσουν οποιοδήποτε στοιχείο: κάποιον που την είδε για τελευταία φορά ή κάποιο πρόσωπο που ενδεχομένως γνωρίζει περισσότερα από όσα έχει αποκαλύψει μέχρι στιγμής για την τύχη της ανήλικης.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι γονείς της κλήθηκαν εκ νέου στην Ασφάλεια Πατρών για συμπληρωματικές καταθέσεις. Στις πρώτες τους καταθέσεις δεν είχαν αναφέρει ότι στο παρελθόν τους είχε αφαιρεθεί προσωρινά η επιμέλεια του παιδιού λόγω υποψιών κακοποίησης, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

«Υπήρχαν καβγάδες, όμως ποτέ δεν την κακοποίησε»

«Ο πατέρας της Λόρα είναι αυστηρός. Δεν ήθελε να περνά πολλές ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υπήρχαν καβγάδες, όμως ποτέ δεν την κακοποίησε», ανέφερε η μητέρα της στις Αρχές.

Παράλληλα, ο ετεροθαλής αδελφός της 16χρονης εντοπίστηκε στο Αμβούργο, στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Όπως δήλωσε, εδώ και καιρό δεν διατηρεί επαφές με την οικογένεια.

«Μιλούσαμε σπάνια. Δεν μου είχε αναφέρει τίποτα για κάποιο ταξίδι ούτε ότι σκόπευε να έρθει στη Γερμανία για να με δει. Τα τελευταία χρόνια οι επαφές μας ήταν ελάχιστες», είπε.

Το σημείο «κλειδί»

Κρίσιμο σημείο θεωρείται η οδός Αιγαίου, στου Ζωγράφου, όπου η Λόρα ζήτησε να την αφήσει το ταξί. Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν περιπολίες μέρα και νύχτα, ερευνώντας πιθανούς χώρους όπου θα μπορούσε να έχει βρει προσωρινό καταφύγιο.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η ανήλικη ενδέχεται να είχε καταστρώσει οργανωμένο σχέδιο φυγής, καθώς δεν επιθυμούσε να επιστρέψει στο σπίτι της. Αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι πέταξε τη σχολική της τσάντα στα σκουπίδια, μέσα στην οποία υπήρχαν μπουφάν και ρούχα, πιθανόν για να αλλάξει εμφάνιση και να μην αναγνωριστεί, αφού οι γονείς της γνώριζαν τι φορούσε.