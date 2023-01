Eurovision 2023: Τα τρία υποψήφια τραγούδια για την Ελλάδα

Ανακοινώθηκαν τα τρία υποψήφια τραγούδια που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό της Eurovision 2023

Τα τρία τραγούδια που προκρίνονται στην τελική φάση είναι τα «What they say»–Bίκτωρ Βερνίκος, «Liar»–Μελίσσα Μαντζούκη και «Shout out»–Μαρία Μαραγκού/Αντωνία Καούρη.

Από τους τρεις καλλιτέχνες θα πραγματοποιηθεί και η τελική επιλογή για την συμμετοχή της Ελλάδας στον διαγωνισμό.

Από χθες, οι επιλεγμένοι καλλιτέχνες και οι ομάδες τους έχουν κληθεί στην ΕΡΤ, προκειμένου να παρουσιάσουν το πλάνο τους για την παρουσία τους στον διαγωνισμό.

Η επταμελής Επιτροπή της ΕΡΤ, με πρόεδρο τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, απαρτίζεται από τους Πέτρο Αδάμ, Λεωνίδα Αντωνόπουλο, Φώτη Απέργη, Μαρία Κοζάκου, Κωνσταντίνο Μπουρούνη και Γιάννη Πετρίδη.

Υπενθυμίζεται πως η επιλογή του καλλιτέχνη και του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσουν την χώρα μας στο Λίβερπουλ στον 67ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision με συνδυαστική καλλιτεχνική επιτροπή της ΕΡΤ, όσο και από μία επιτροπή κοινού σε αναλογία 49,4% και 50,6% αντίστοιχα.

Βίκτωρ Βερνίκος (Victor Vernicos Jorgensen)

Μελίσσα Μαντζούκη (Melissa Mantzoukis)

Μαρία Μαραγκού/Αντωνία Καούρη