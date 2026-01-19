Έτσι θα είναι η ανάπλαση των ιστορικών Σιδηροδρομικών Σταθμών Λαρίσης και Πελοποννήσου

Ένα μεγάλο έργο πρόκειται να ξεκινήσει με στόχο την ανάπλαση και τον εκμοντερνισμό του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών-Πελοποννήσου.

Για την επίτευξη του μεγαλόπνοου σχεδίου ξεκίνησαν τρεις άξονες δράσεων, όπως έγινε γνωστό μέσω ανακοίνωσης της ΓΑΙΑΟΣΕ, όπου σκοπός είναι το ιστορικό κτίριο να μπει σε τροχιά αναζωογόνησης.

Οι άξονες δράσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη για τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθηνών-Πελοποννήσου

Στο πρώτο σκέλος των δράσεων συγκαταλέγεται η έρευνα γύρω από τα στοιχεία που επιβαρύνουν το ακίνητο. Για την άμεση αντιμετώπιση των επιβαρυντικών παραγόντων έγινε καταγραφή των προβλημάτων από κλιμάκιο μηχανικών, με κύριο σημείο αναφοράς τις επεμβάσεις που έπρεπε να γίνουν στο κτίριο.

Στη συνέχεια, εγκρίθηκαν από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών έργων Αττικής, Στερεάς Ελλάδας & Κυκλάδων του Υπουργείου Πολιτισμού τον Αύγουστο 2025 οι εργασίες με στόχο την επίλυση των καίριων προβλημάτων, οι οποίες και ολοκληρώθηκαν το Δεκέμβριο 2025 από τη ΓΑΙΑΟΣΕ.

Φωτ. ΓΑΙΑΟΣΕ

Φωτ. ΓΑΙΑΟΣΕ

Στις βελτιώσεις που σημειώθηκαν, ανήκουν μεταξύ άλλων η εγκατάσταση περίφραξης κατά μήκος της κύριας όψης, για την αποτροπή βανδαλισμών, ο καθαρισμός και συντήρηση υδρορροών, ώστε να αντιμετωπιστούν οι εκτεταμένες φθορές των επιχρισμάτων από υφιστάμενες διαρροές και μερική αντικατάσταση ρηγματωμένων κεραμιδιών, η ενίσχυση τμημάτων του ξύλινου φέροντος οργανισμού και η αποκατάσταση των μεταλλικών φύλλων επικάλυψης της τετρακλινούς απόληξης της θολωτής στέγης.

Στον δεύτερο άξονα δράσεων διενεργείται ήδη διαγωνισμός από την ΓΑΙΑΟΣΕ για αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου, ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, στατική μελέτη και μελέτη φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

Οι μελέτες αναμένεται να υποβληθούν εντός του έτους 2026, προς έγκριση στο Υπουργείου Πολιτισμού.

Φωτ. ΓΑΙΑΟΣΕ

Φωτ. ΓΑΙΑΟΣΕ

Το τρίτο σκέλος αφορά την εκπόνηση μελέτης για την αξιοποίηση του κτιρίου και του ευρύτερου γηπέδου του Σιδηροδρομικού Σταθμού Πελοποννήσου.

Φωτ. ΓΑΙΑΟΣΕ

Μάλιστα, η διαδικασία αυτή γίνεται παράλληλα με την αντίστοιχη διαδικασία στον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθηνών (Σταθμό Λαρίσης).

Η ΓΑΙΑΟΣΕ εκπονεί κυκλοφοριακή μελέτη για την ευρύτερη περιοχή του Σταθμού και μεταξύ άλλων, προτείνεται η κατασκευή πεζογέφυρας που θα συνδέει τις δύο περιοχές εκατέρωθεν των σιδηροδρομικών γραμμών.

Η ιστορία του Σιδηροδρομικού Σταθμού Πελοποννήσου

Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Πελοποννήσου εδράζεται στο Μεταξουργείο, στην Αθήνα και για αρκετά χρόνια λειτουργούσε ως αφετηρία της γραμμής που συνδέει την Αθήνα με την Πελοπόννησο, μέσω του δικτύου του ΟΣΕ.

Εγκαινιάστηκε στις 30 Ιουνίου 1884 και έκλεισε τις «πόρτες» του στο κοινό στις 7 Αυγούστου 2005.

Το κτίριο είναι 1.005 τ.μ., ενώ προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας, έχοντας χαρακτηρισθεί έργο τέχνης ύστερα από απόφαση υπουργού Πολιτισμού.

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi

Ο Σιδηροδρομικός σταθμός Πελοποννήσου, ήταν ο δεύτερος κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός της Αθήνας μετά τον σταθμό Αθηνών-Λαρίσης. Σχεδιάστηκε από Γάλλους μηχανικούς, τους Αλφρέντ Ροντέλ και Αντέλ Γκοτελάν και μεταποιήθηκε αργότερα από τον Ερνέστο Τσίλλερ τον 19ο αιώνα.

Μάλιστα, πρόκειται για μικρογραφία του σιδηροδρομικού σταθμού Σιρκετσί της Κωνσταντινούπολης με μικρές διαφοροποιήσεις.

Το κτίριο φέρει εμφανείς φθορές λόγω χρόνου, ενώ η αποκατάστασή του, σύμφωνα με την ΓΑΙΑΟΣΕ, είναι απαραίτητη, τόσο για την αρχιτεκτονική αξία, όσο και τον συμβολισμό που έχει αποκτήσει στα χρόνια της σιδηροδρομικής ιστορίας της χώρας.

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi

«Η διάσωση και επαναλειτουργία του Σιδηροδρομικού Σταθμού Πελοποννήσου αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της ΓΑΙΑΟΣΕ. Με την ολοκλήρωση των άμεσων εργασιών προστασίας κάναμε το πρώτο ουσιαστικό βήμα. Πιστοί στον προγραμματισμό μας, ήδη περάσαμε στο επόμενο βήμα, αυτό της εκπόνησης των μελετών αποκατάστασης του εμβληματικού μνημείου και ταυτόχρονα σχεδιάζουμε την αξιοποίηση του ευρύτερου ακινήτου. Πρόκειται για μια επένδυση στη μνήμη, την αρχιτεκτονική μας κληρονομιά και την αστική αναγέννηση της περιοχής», σημειώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος, Παναγιώτης Μπαλωμένος.