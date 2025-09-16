Έτσι θα είναι η ανάπλαση της Αγίας Σοφίας – Υπεγράφη η σύμβαση για την πεζοδρόμηση

Υπεγράφη η σύμβαση ανάμεσα στον Δήμο Θεσσαλονίκης και την ανάδοχο εταιρεία για την ολοκλήρωση της πεζοδρόμησης της οδού Αγίας Σοφίας, ενός έργου που φιλοδοξεί να αλλάξει την εικόνα του ιστορικού άξονα στο κέντρο της πόλης.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, έκανε λόγο για μια παρέμβαση με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι μετά και τη συμφωνία με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο για την απομάκρυνση του περιτοιχίου της Μητρόπολης, θα αναδειχθεί μια νέα πλατεία, αλλά και το ίδιο το μητροπολιτικό ναό ως τοπόσημο της πόλης. «Είναι μια ακόμα ευχάριστη στιγμή για την όμορφη και ιστορική Θεσσαλονίκη», δήλωσε, ζητώντας από την ανάδοχο να παραδώσει το έργο εντός 14 μηνών ή και νωρίτερα.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, Πρόδρομο Νικηφορίδη, το τμήμα της Αγίας Σοφίας από την Τσιμισκή έως τη Μητροπόλεως θα διατηρήσει μόνο έναν δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, ώστε να μην προκύψουν κυκλοφοριακά προβλήματα. Η έναρξη των εργασιών τοποθετείται προς τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο, με τον δήμο να σχεδιάζει διαβούλευση με κατοίκους και επαγγελματίες πριν από την εορταστική περίοδο.