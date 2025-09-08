Ελλάδα

Εθνική Οδός: Νταλίκα με καυσόξυλα προσέκρουσε στο διάζωμα και τυλίχτηκε στις φλόγες

Η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε για λόγους ασφαλείας

LifO Newsroom

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, στην Εθνική οδό Πατρών – Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, όταν νταλίκα που μετέφερε ξύλα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας της και κατέληξε στο διαχωριστικό διάζωμα.

Όπως αναφέρει το korinthostv.gr, από τη σφοδρή σύγκρουση ξέσπασε φωτιά. Οχήματα της Πυροσβεστικής έσπευσαν άμεσα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ωστόσο η νταλίκα κάηκε ολοσχερώς. Η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε για λόγους ασφαλείας και έγινε εκτροπή της κυκλοφορίας.

Φωτ: Lifo

Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ