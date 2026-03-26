Έσβησε η φωτιά στην Κεφαλονιά: Κατέκαψε 300 στρέμματα

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε το βράδυ της Τετάρτης η φωτιά, που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας στην Κεφαλονιά, σε δασική έκταση, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μαυράτα, στη Δημοτική Ενότητα Ελειού Πρόνων, στον Δήμο Αργοστολίου.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αργοστολίου, Διονύσης Κωνσταντάτος, η φωτιά έκαψε περίπου 300 στρέμματα και ελαιόδεντρα, ενώ ήταν δύσκολο το έργο της πυρόσβεσης, λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, ωστόσο, δεν απείλησε κάποιον οικισμό.

Ανέφερε επίσης, ότι για στην κατάσβεση κινητοποιήθηκαν και επιχείρησαν στο σημείο 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ, πεζοπόρο τμήμα από την Πάτρα, 5 οχήματα, μηχανήματα έργου, ιδιώτες με υδροφόρες και εθελοντές, ενώ, από αέρος πραγματοποίησε ρίψεις νερού ένα Canadair.

Τέλος, ο κ. Κωνσταντάτος πρόσθεσε, ότι η Πολιτική Προστασία και όλοι οι αρμόδιοι φορείς, από κοινού με εθελοντικές ομάδες, είναι σε ετοιμότητα ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου, ενώ προανάκριση για τα ακριβή αίτια της φωτιάς, πραγματοποιεί το ανακριτικό της Πυροσβεστικής.