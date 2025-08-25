Ερμιονίδα: Σκότωσε τον σκύλο του αφού τον έδεσε και τον έσυρε με το αυτοκίνητο

Ένας 81χρονος στην Ερμιονίδα που έδεσε τον σκύλo του στο αυτοκίνητο, συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί ευζωίας ζώων συντροφιάς.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας, αστυνομικοί του Τμήματος Ερμιονίδας, συνέλαβαν τον 81χρονο, σε βάρος του οποίου, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου που έχει να κάνει με την ευζωία των ζώων συντροφιάς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όπως καταγγέλθηκε, ο δράστης είχε δεμένο σκύλο, στο πίσω μέρος του ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου, που οδηγούσε και τον έσερνε επί του οδοστρώματος. Αποτέλεσμα αυτής της αποτρόπαιας πράξης, ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του ζώου.

Στον 81χρονο επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Την προανάκριση της υπόθεσης διενήργησε το Α.Τ. Ερμιονίδας.