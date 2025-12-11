Ερμιόνη: Με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας 30 μαθητές - Έκλεισε προληπτικά σχολείο

Συμπτώματα γαστρεντερίτιδας εμφάνισαν περισσότεροι από 30 μαθητές στην Ερμιόνη, οδηγώντας στο προληπτικό κλείσιμο του σχολείου την Πέμπτη, ενώ θεωρείται πιθανό να παραμείνει κλειστό και την Παρασκευή ώστε να ολοκληρωθεί η απολύμανση και να «σπάσει» η αλυσίδα μετάδοσης.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Ερμιόνης, Γιάννη Γεωργόπουλο, που μίλησε στην ΕΡΤ, η κατάσταση της υγείας των παιδιών, οι οποίοι νοσούν με γαστρεντερίτιδα, είναι καλή και τυχόν νοσηλείες γίνονται για καθαρά προληπτικούς λόγους. Το σχολείο αριθμεί περίπου 300 μαθητές.

Γαστρεντερίτιδα στην Ερμιόνη: Τι εκτιμούν οι αρχές

Οι υγειονομικές υπηρεσίες θεωρούν πως πρόκειται για ιογενή γαστρεντερίτιδα, γεγονός που εξηγεί και την ταχύτατη μετάδοση. Τα βασικά συμπτώματα που εμφάνισαν οι μαθητές ήταν διάρροια, εμετοί και πυρετός. Ο δήμαρχος επεσήμανε ότι η μετάδοση δεν φαίνεται να σχετίζεται με πρόσφατη σχολική εκδρομή, καθώς αρκετά παιδιά είχαν εμφανίσει συμπτώματα πριν από αυτή και είχαν μείνει στο σπίτι.

Το Κέντρο Υγείας Κρανιδίου ενημέρωσε άμεσα τον ΕΟΔΥ, ο οποίος αναμένεται να πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους για να εντοπιστεί η πηγή της έξαρσης.

Το σχολείο θα αξιοποιήσει το τετραήμερο που ακολουθεί για να διακοπεί η μετάδοση του ιού και να διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή των μαθητών.