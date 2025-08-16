Έρημη πόλη η Αθήνα τον Δεκαπενταύγουστο

Πόλη «φάντασμα» θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε την Αθήνα την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου καθώς ελάχιστοι ήταν εκείνοι που έμειναν στην πρωτεύουσα για τον εορτασμό της Κοίμησης της Θεοτόκου. Σε συνδυασμό με τα κλειστά καταστήματα, η κίνηση στους δρόμους ήταν ελάχιστη, με τις εικόνες να δείχνουν πως η πόλη άδειασε σχεδόν ολοκληρωτικά.

