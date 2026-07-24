Έρχονται νέες μπόρες στην Αθήνα; – «Απίστευτο το μπουρίνι με τρομερές εντάσεις»

Ισχυρό μπουρίνι έπληξε το απόγευμα της Παρασκευής την Αττική, προκαλώντας προβλήματα σε αρκετές περιοχές, με πολύ ισχυρές ριπές ανέμου, έντονη βροχόπτωση και ζημιές.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, ανέφερε ότι οι ριπές έφτασαν τοπικά ακόμη και τα 90 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν νέες, ηπιότερες μπόρες στην Αττική.

Ζιακοπούλου: «Η Αττική σαρώθηκε από ένα απίστευτο μπουρίνι»

Για το σαρωτικό πέρασμα που έκανε το μπουρίνι από την Αθήνα, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, τόνισε:

«Η Αττική σαρώθηκε από ένα απίστευτο μπουρίνι που κινήθηκε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, με τρομερές εντάσεις για πόλη. Σημειώθηκαν ριπές ανέμου 8 και 9 μποφόρ, ενώ στιγμιαία προσεγγίσαμε ακόμη και τα 90 χιλιόμετρα την ώρα.

Εάν το φαινόμενο συνεχιζόταν με την ίδια ραγδαιότητα που είχε, θα μιλούσαμε για πολύ σοβαρότερα προβλήματα».

Κακοκαιρία: Μέχρι ποια ώρα παραμένει ευάλωτη η Αττική; - Έπονται νέες μπόρες;

Η μετεωρολόγος τόνισε ότι:

«Αυτή την ώρα τα φαινόμενα έχουν μετακινηθεί προς την ανατολική και νότια Αττική και υπάρχει και εκεί μια εκτόνωση. Ωστόσο, δεν μπορώ να αποκλείσω νέες μπόρες που θα δημιουργηθούν στον Σαρωνικό και θα επηρεάσουν ξανά την Αττική. Εκτιμώ, όμως, ότι δεν θα έχουν την ένταση που είχαν τα φαινόμενα την τελευταία ώρα. Θα είναι κάπως πιο ήπια.

Επειδή, όμως, η Αττική είναι ήδη ευάλωτη και έχει ζητήματα, χρειάζεται μεγάλη προσοχή μέχρι τις 22:00 με 23:00 το βράδυ.

Από εκεί και πέρα θα υπάρξει αποκλιμάκωση, τουλάχιστον στις ηπειρωτικές περιοχές, καθώς το σύστημα θα περάσει μέσα από το Αιγαίο και την Εύβοια, όπου επίσης χρειάζεται προσοχή».

Κακοκαιρία: Οι επόμενες ώρες

Τέλος, η Νικολέτα Ζιακοπούλου ενημέρωσε ότι:

«Φαινόμενα θα έχουμε τις επόμενες ώρες στη Θεσσαλία, τη Μαγνησία, την Εύβοια και το Αιγαίο. Αύριο η ημέρα θα είναι σίγουρα καλύτερη. Το πρωί θα υπάρχουν κάποια υπολείμματα της κακοκαιρίας σε Μαγνησία, Εύβοια και Αιγαίο, όμως στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί σημαντικά και από την Κυριακή επιστρέφει το καλοκαίρι.

Μέχρι τότε, προσοχή χρειάζεται στις μετακινήσεις και στην αλληλεπίδραση με τη θάλασσα. Είναι δύσκολες οι ώρες».

Με πληροφορίες από την ΕΡΤnews