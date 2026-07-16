ΕΛΛΑΔΑ

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Ελλάδα

Έρχεται ο καύσωνας: Πού και πότε αναμένονται τα πρώτα 40άρια

Η Πέμπτη αποτελεί ουσιαστικά «έναν προθάλαμο του καύσωνα που έρχεται» - Η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια για το τριήμερο

The LiFO team
The LiFO team
ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 40 ΒΑΘΜΟΙ Facebook Twitter
Φωτ.: Unsplash
0

Η χώρα μπαίνει σταδιακά σε τροχιά καύσωνα, καθώς θερμές αέριες μάζες από την Ιταλία αναμένεται να επηρεάσουν την Ελλάδα από το Σάββατο, με την κορύφωση να αναμένεται την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, η σημερινή ημέρα αποτελεί ουσιαστικά «έναν προθάλαμο του καύσωνα που έρχεται». Ο υδράργυρος έχει ήδη ανέβει αισθητά, φτάνοντας τους 39 βαθμούς στη Θεσσαλία και τη δυτική Στερεά Ελλάδα, ενώ στην Αττική οι μέγιστες θερμοκρασίες κυμαίνονται στους 37 με 38 βαθμούς. Αντίστοιχα υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται και σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας.

Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί, παράλληλα, ότι οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Καιρός: Πού αναμένονται τα πρώτα 40άρια του καλοκαιριού

Για την Παρασκευή, το σκηνικό του καιρού αναμένεται να περιλαμβάνει πρόσκαιρη αστάθεια, με τοπικές μπόρες κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, χωρίς όμως αυτό να αλλάζει τη συνολική εικόνα.

Από το Σάββατο, ο «ιταλικός καύσωνας» θα κινηθεί ανατολικότερα και θα επηρεάσει περισσότερο τη χώρα. Το διήμερο Κυριακή - Δευτέρα αναμένονται θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές οι οποίες παραδοσιακά πλήττονται από τη ζέστη, όπως η Θεσσαλία, η κεντρική Ελλάδα και η πεδιάδα της Αιτωλοακαρνανίας. Στην Αττική, η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας ο υδράργυρος θα κινηθεί στους 39 με 40 βαθμούς.

Τέλος, σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν από την Κυριακή έως και την Τρίτη, ενώ από την Τετάρτη αναμένεται «ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας».


 

 
Ελλάδα

Tags

0

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΒΑΓΙΑ ΝΕΣΤΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ

Ελλάδα / Θάνατος Βάγιας Νέστορα: Απολογείται αύριο ο τέταρτος κατηγορούμενος

Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να συμπληρωθεί το παζλ της υπόθεσης και να αποσαφηνιστεί ο βαθμός εμπλοκής κάθε κατηγορούμενου στη δολοφονική επίθεση
THE LIFO TEAM
ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΚΑΡΙΕΡΕ ΠΕΘΑΝΕ ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ

Ελλάδα / Ποιος ήταν ο Λορέντζο Καριέρε: «Κατάφερες να ημερέψεις τους δαίμονες που σε κυκλώνανε από την κούνια»

«Σίγουρα από κάποια γωνιά θα μας τα έχωνες γιατί θα ήθελες να δεις την Αργεντινή να συντρίβει την Αγγλία, όπως και έγινε» έγραψε, μεταξύ άλλων, ο κουμπάρος του
THE LIFO TEAM
 
 