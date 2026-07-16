Έρχεται ο καύσωνας: Πού και πότε αναμένονται τα πρώτα 40άρια

Η χώρα μπαίνει σταδιακά σε τροχιά καύσωνα, καθώς θερμές αέριες μάζες από την Ιταλία αναμένεται να επηρεάσουν την Ελλάδα από το Σάββατο, με την κορύφωση να αναμένεται την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, η σημερινή ημέρα αποτελεί ουσιαστικά «έναν προθάλαμο του καύσωνα που έρχεται». Ο υδράργυρος έχει ήδη ανέβει αισθητά, φτάνοντας τους 39 βαθμούς στη Θεσσαλία και τη δυτική Στερεά Ελλάδα, ενώ στην Αττική οι μέγιστες θερμοκρασίες κυμαίνονται στους 37 με 38 βαθμούς. Αντίστοιχα υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται και σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας.

Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί, παράλληλα, ότι οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Καιρός: Πού αναμένονται τα πρώτα 40άρια του καλοκαιριού

Για την Παρασκευή, το σκηνικό του καιρού αναμένεται να περιλαμβάνει πρόσκαιρη αστάθεια, με τοπικές μπόρες κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, χωρίς όμως αυτό να αλλάζει τη συνολική εικόνα.

Από το Σάββατο, ο «ιταλικός καύσωνας» θα κινηθεί ανατολικότερα και θα επηρεάσει περισσότερο τη χώρα. Το διήμερο Κυριακή - Δευτέρα αναμένονται θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές οι οποίες παραδοσιακά πλήττονται από τη ζέστη, όπως η Θεσσαλία, η κεντρική Ελλάδα και η πεδιάδα της Αιτωλοακαρνανίας. Στην Αττική, η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας ο υδράργυρος θα κινηθεί στους 39 με 40 βαθμούς.

Τέλος, σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν από την Κυριακή έως και την Τρίτη, ενώ από την Τετάρτη αναμένεται «ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας».



