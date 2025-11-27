Έρχεται νέο μάθημα σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

Νέο μάθημα για τους μαθητές, που έχουν πάρει απαλλαγή από τα «θρησκευτικά», αναμένεται να εισαχθεί στα δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια της χώρας.

Η απόφαση έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε θρησκευτικούς κύκλους και αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Action24, να συζητηθεί στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο μέσα στον επόμενο μήνα. Πρόκειται, συγκεκριμένα, για το μάθημα της «Ηθικής».

Όπως έγινε γνωστό, η «Ηθική» θα διδάσκεται στις τέσσερις τελευταίες τάξεις των δημοτικών, και σ' όλες των Γυμνασίων και Λυκείων, με βασική προϋπόθεση ο μαθητής ή η μαθήτρια, να έχει πάρει απαλλαγή από αυτό των «Θρησκευτικών».

Ο Νικηφόρος Κωνσταντίνου, καθηγητής Θεολογίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ, μίλησε για τις αλλαγές στα σχολεία, διευκρινίζοντας τα εξής: «Γνωρίζαμε ότι θα υπάρξει κάτι, αλλά τώρα το είδαμε ως τελικό κείμενο. Θα αφορά το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος, το οποίο θα είναι παράλληλο με αυτό των Θρησκευτικών για τους μαθητές, που δεν θέλουν να ακολουθήσουν το δεύτερο».

«Θα ισχύσει με την υπουργική απόφαση για την επόμενη σχολική χρονιά, δηλαδή το 2026-27. Η εισαγωγή του μαθήματος έγινε γιατί υπήρχε ένα κενό, όπου κάποιοι μαθητές μας δεν ακολουθούσαν το μάθημα των Θρησκευτικών και δεν ξέραμε τι να τους κάνουμε» ξεκαθάρισε ο εκπαιδευτικός.

Ως προς το περιεχόμενο της «Ηθικής», αναμένεται να καλύπτει μία ευρεία γκάμα ζητημάτων, από τη φιλοσοφία, την κοινωνιολογία, μέχρι το περιβάλλον, κατέληξε σχετικά ο Νικηφόρος Κωνσταντίνου.