Έρχεται καύσωνας στην Ελλάδα; - Η πρόγνωση Κολυδά

Με βάση τα διαθέσιμα προγνωστικά μοντέλα που δείχνουν μια ήπια θερμότερη τάση στα κεντρικά και δυτικά Βαλκάνια τις επόμενες δύο εβδομάδες, ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς, μέσω ανάρτησής του, εξηγεί εάν θα επηρεάσει τη χώρα μας το θερμό «κύμα».

Όπως αναφέρει, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει «σαφές σήμα γενικευμένου και παρατεταμένου καύσωνα στην Ελλάδα».

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν κυρίως κοντά ή λίγο πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ κατά διαστήματα δεν αποκλείονται υψηλότερες τιμές στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Ωστόσο, η πιο έντονη θερμή αέρια μάζα φαίνεται να παραμένει δυτικότερα, επηρεάζοντας περισσότερο περιοχές της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης, εξηγεί ο μετεωρολόγος.

«Από πλευράς υετού, η Ελλάδα δεν περνά σε πλήρως ξηρό μοτίβο. Παραμένει η πιθανότητα τοπικών φαινομένων αστάθειας, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας και περισσότερο σε ηπειρωτικές, ορεινές και βόρειες περιοχές. Τα φαινόμενα θα έχουν συνήθως περιορισμένη διάρκεια και τοπικό χαρακτήρα», συμπληρώνει.

«Συνολικά, η εικόνα παραπέμπει σε σχετικά ζεστό καιρό, αλλά όχι σε ακραία θερμή περίοδο, με κατά διαστήματα απογευματινές μπόρες ή καταιγίδες», καταλήγει ο μετεωρολόγος.

Η ανάρτηση του Θεόδωρου Κολυδά: