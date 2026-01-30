Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Οι παρατυπίες από το 2020 και οι «αόρατες» δεξαμενές προπανίου

Σοβαρές ενδείξεις ότι επί τουλάχιστον πέντε χρόνια υπήρχαν παρατυπίες στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» έρχονται στο φως, καθώς οι έρευνες των αρμόδιων αρχών εξελίσσονται μετά τη φονική έκρηξη της Δευτέρας, που οδήγησε σε εκτεταμένη φωτιά στοιχίζοντας τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Το επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται στις άδειες λειτουργίας, τα μέτρα πυρασφάλειας και τους ελέγχους που όφειλαν να έχουν πραγματοποιηθεί.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι προπάνιο διέρρευσε από τις δεξαμενές, διαποτίζοντας το έδαφος και συγκεντρώθηκε στο υπόγειο του εργοστασίου. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) αναμένεται να προχωρήσει στην απομάκρυνση των σωληνώσεων από τις δύο υπέργειες δεξαμενές, προκειμένου να εντοπιστεί το ακριβές σημείο της διάτρησης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ήδη από το 2020, σε έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, επισημαινόταν πως οι δεξαμενές του εργοστασίου δεν είχαν τοποθετηθεί στο προβλεπόμενο σημείο.

Όλα δείχνουν πως η διαρροή δεν ήταν στιγμιαία, αλλά εξελισσόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, με το προπάνιο να διανύει απόσταση δεκάδων μέτρων πριν καταλήξει στο υπόγειο, το οποίο μετατράπηκε σε «παγίδα θανάτου».

Το συγκεκριμένο υπόγειο, ωστόσο, φαίνεται να ήταν ουσιαστικά «αόρατο» στις επίσημες εγκρίσεις, καθώς στην άδεια επέκτασης του βιομηχανικού κτιρίου το 2018 δεν υπάρχει καμία αναφορά σε αυτό ανάμεσα στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με αυτό, η μελέτη πυροπροστασίας της εγκατάστασης με την επωνυμία «Βιολάντα Α.Ε.» – πτέρυγα 2, με ημερομηνία 21 Σεπτεμβρίου 2025, δεν περιλαμβάνει τις δύο υπέργειες δεξαμενές χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων, από τις οποίες ξεκίνησε η διαρροή.

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Η διοίκηση είχε ενημερωθεί για την έντονη οσμή

Για τη συγκεκριμένη πτέρυγα, η πρώτη οικοδομική άδεια εκδόθηκε στις 13 Μαρτίου 2007 και ακολούθησαν επτά τροποποιητικές άδειες, χωρίς σε καμία να γίνεται μνεία στην ύπαρξη υπογείου χώρου.

Παράλληλα, από επίσημο έγγραφο που τέθηκε υπόψη του ΣΚΑΪ και βασίζεται στις καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων - κυρίως επιζώντων εργαζομένων - προκύπτει ότι η διοίκηση της επιχείρησης είχε ενημερωθεί για την έντονη οσμή, στοιχείο που υποδήλωνε πιθανή διαρροή προπανίου.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι καίρια: πώς ήταν δυνατόν να λειτουργεί μια εγκατάσταση στην οποία, στο επικαιροποιημένο σχέδιο πυρασφάλειας, δεν αποτυπώνονταν ούτε οι δεξαμενές προπανίου ούτε το υπόγειο όπου σημειώθηκε η έκρηξη; Και ποιος είχε την ευθύνη ελέγχου των στοιχείων που δήλωναν οι ιδιώτες μηχανικοί που συνεργάζονταν με τη βιομηχανία;

Η Εισαγγελία έχει ήδη διατάξει προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών τόσο της εταιρείας όσο και των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών που ενεπλάκησαν στη διαδικασία αδειοδότησης.

Στο πλαίσιο αυτό, στελέχη της ΔΑΕΕ μετέβησαν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και παρέλαβαν έξι φακέλους της εταιρείας, οι οποίοι θα εξεταστούν ως προς τις πολεοδομικές άδειες, τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας και τους υγειονομικούς ελέγχους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ληφθούν συμπληρωματικές καταθέσεις από εργαζόμενους της επιχείρησης.