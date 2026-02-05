Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Έρευνες στα γραφεία του ιδιοκτήτη και του τεχνικού ασφαλείας

Έρευνες στα γραφεία του ιδιοκτήτη και του τεχνικού ασφαλείας του εργοστασίου «Βιολάντα» στα Τρίκαλα πραγματοποίησαν οι αρχές, παρουσία δικαστικών λειτουργών, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, κατασχέθηκαν υπολογιστές, τάμπλετ και έγγραφα που θεωρούνται κρίσιμα για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σήμερα, μετά από εβδομαδιαία διακοπή των ερευνών λόγω φόβων για ενδεχόμενη νέα έκρηξη, οι επιτόπιες αυτοψίες στο εργοστάσιο ξεκίνησαν ξανά, παρουσία εισαγγελέα. Στόχος των πραγματογνωμόνων είναι να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης, από την οποία έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, τα πρώτα ευρήματα δείχνουν πλημμελή κατασκευή του υπόγειου δικτύου σωληνώσεων που μετέφερε προπάνιο.

Αποκλειστικές φωτογραφίες αποκαλύπτουν εκτεταμένη οξείδωση σε όλο το μήκος των σωλήνων, ενώ σε σημεία εντοπίζονται οπές πάνω στις διαβρωμένες σωληνώσεις — στο λεγόμενο «σημείο μηδέν» της έκρηξης.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, σε συνεργασία με συνεργεία της Περιφέρειας, προχώρησε σε εκσκαφές στον χώρο και εντόπισε το ακριβές σημείο της διαρροής. Όπως διαπιστώθηκε, στην ένωση των σωλήνων υπήρχε ρωγμή, από την οποία το προπάνιο διοχετευόταν στο υπόγειο του εργοστασίου.

Στο υπόγειο λειτουργούσε αυτόματη αντλία νερού και, όταν αυτή ενεργοποιήθηκε, προκάλεσε σπινθήρα. Το προπάνιο που είχε συσσωρευτεί στον χώρο εξερράγη, με τραγικές συνέπειες.

Καθώς η έρευνα συνεχίζεται, έρχονται στο φως σοβαρές ενδείξεις για προβληματικό και έντονα διαβρωμένο δίκτυο μεταφοράς προπανίου, στοιχείο που αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής διερεύνησης.