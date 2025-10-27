Εργατικό δυστύχημα στην Κρήτη: Κατέρρευσε ταράτσα - Νεκρός 65χρονος

Ένα δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή της Αξού, στον Μυλοπόταμο της Κρήτης, όταν κατέρρευσε ταράτσα παλαιού πέτρινου κτηρίου στο οποίο γίνονταν εργασίες ανακαίνισης

Ένας άνδρας 65 ετών που εργαζόταν στην ταράτσα έπεσε στο κενό από ύψος περίπου 10 μέτρων και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κάτω από μπάζα.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από το διπλανό χωριό Γαράζο και τα Ανώγεια, καθώς και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου και την 3η ΕΜΑΚ, με συνολικά 12 διασώστες.

Ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός.

Οι Αρχές εξετάζουν και διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το εργατικό δυστύχημα και τους λόγους της κατάρρευσης της ταράτσας.