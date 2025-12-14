Εργατικό δυστύχημα στην Κέρκυρα: Νεκρός 55χρονος σε οικοδομή

Εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν 55χρονο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (14/12) στην Κέρκυρα, όσο εκτελούσε εργασίες σε οικοδομή στην περιοχή της Ρόδας.

Το περιστατικό συνέβη στον παράλληλο δρόμο Ρόδας – Σιδαρίου. Ο 55χρονος τραυματίστηκε σοβαρά κάτω από συνθήκες που παραμένουν προς διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Άμεσα έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο, το οποίο παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία και τον μετέφερε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο.

Παρά τις εντατικές προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο άτυχος άνδρας στην Κέρκυρα υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.

Με πληροφορίες από enimerosi