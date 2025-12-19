Εργατικό δυστύχημα στην Ελασσόνα: Νεκρός 59χρονος που έπεσε από ύψος 20 μέτρων

Εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν 59χρονο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (18/12) στην περιοχή της Ελασσόνας, όταν τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών.

Ο 59χρονος εργαζόμενος στην Ελασσόνα φέρεται να ανέβηκε στη στέγη του μαγαζιού όπου εργαζόταν για να κάνει κάποιες εργασίες και σύμφωνα με το onlarissa.gr, η στέγη ξαφνικά υποχώρησε με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό από ύψος 20 μέτρων.

Ο 59χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Το Αστυνομικό Τμήμα Ελασσόνας διεξάγει έρευνα για το συμβάν.

Με πληροφορίες από onlarissa.gr