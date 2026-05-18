Εργατικό δυστύχημα στα Ιωάννινα – Νεκρός πατέρας δύο παιδιών

Τη ζωή του έχασε ένας 46χρονος εργαζόμενος, πατέρας δύο παιδιών, κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων στη Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο εργαζόμενος βρισκόταν μέσα σε εκσκαφή όταν υποχώρησαν χώματα και τον καταπλάκωσαν.

Το εργατικό δυστύχημα στα Ιωάννινα

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ έγιναν προσπάθειες ανάνηψης με ΚΑΡΠΑ, χωρίς όμως να καταστεί δυνατό ο άνδρας να επιβιώσει.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος του εργοταξίου, ενώ προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο σημείο μετέβη και κλιμάκιο της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων, το οποίο σε ανακοίνωσή ζητά την πλήρη διερεύνηση των αιτιών και την απόδοση ευθυνών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ