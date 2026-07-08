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Εργατικό ατύχημα στην Πτολεμαΐδα: Έπεσε στον φωταγωγό πολυκατοικίας

Το περιστατικό συνέβη στο κέντρο της Πτολεμαΐδας, όταν ο άνδρας έπεσε από ύψος περίπου ίσο του 3ου ορόφου

The LiFO team
The LiFO team
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΤΩΣΗ ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
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Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πτολεμαΐδα, όταν άνδρας που εκτελούσε εργασίες ηλεκτρολογικής φύσεως σε φωταγωγό πολυκατοικίας, έπεσε από τον φωταγωγό της οικοδομής.

Η πτώση του άνδρα ήταν περίπου από το ύψος του 3ου ορόφου, με το περιστατικό να σημειώνεται στο κέντρο της πόλης της Πτολεμαΐδας.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρέλαβαν τον τραυματισμένο για να τον μεταφέρουν στο Μποδοσάκειο νοσοκομείο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ


 

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