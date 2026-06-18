Εργατικό ατύχημα στην Πάτρα: Τραυματίστηκε σοβαρά 62χρονος μετά από πτώση

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (18/6) στις εγκαταστάσεις της εταιρείας παραγωγής ιχθυοτροφών στη Βιομηχανική Ζώνη (ΒΙΠΕ) της Πάτρας, με θύμα έναν 62χρονο εργαζόμενο.

Το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρας, σε ανακοίνωσή του για το εργατικό ατύχημα στη ΒΙΠΕ, διευκρίνισε πως ο 62χρονος, ο οποίος εργάζεται ως ελαιοχρωματιστής, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών, αφού έπεσε από ύψος.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο εργαζόμενος έπεσε, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο πόδι, καθώς και βαριά χτυπήματα στα πλευρά και σε διάφορα σημεία του σώματός του. Ο τραυματίας διακομίστηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, με την κατάσταση της υγείας του να εξελίσσεται ομαλά και να μην διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Εργατικό ατύχημα στην Πάτρα: Κάλεσμα για συμμετοχή στην απεργία των οικοδόμων

Το Συνδικάτο Οικοδόμων Πάτρας και το Σωματείο Εργαζομένων στα Τρόφιμα-Ποτά Ν. Αχαΐας βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρά του 62χρονου θύματος του εργατικού ατυχήματος, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Τα σωματεία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, κάλεσαν την Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να καταγράψει επίσημα το συμβάν και να προχωρήσει στον έλεγχο των συνθηκών του ατυχήματος.

Με αφορμή το εργατικό ατύχημα, τα συνδικάτα καλούν τους εργαζόμενους της επιχείρησης και της ευρύτερης περιοχής να εντείνουν τον αγώνα τους διεκδικώντας:

Ουσιαστικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.

Καθιέρωση ωραρίου 7ωρου – 5ήμερου – 35ωρου.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με τη συμμετοχή στην προγραμματισμένη απεργία της Τετάρτης 24 Ιουνίου, απευθύνοντας κάλεσμα για τη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 9:00 π.μ. έξω από το εργοστάσιο «ΝΟΥΝΟΥ» στη ΒΙΠΕ Πάτρας.

Με πληροφορίες από pelop.gr