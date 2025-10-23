Εργατικό ατύχημα στην Κρήτη: Ράβδος πέρασε μέσα από το μπράτσο 52χρονου

Εργατικό ατύχημα σε εργοστάσιο σταφίδας σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Κρήτη, με έναν 52χρονο να τραυματίζεται σοβαρά, αφού σιδερένια ράβδος πέρασε μέσα από το μπράτσο του.

Το 52χρονο θύμα του εργατικού ατυχήματος στην Κρήτη απεγκλωβίστηκε από τα σωστικά συνεργεία που έσπευσαν στο εργοστάσιο, καθώς στο σημείο βρέθηκαν 9 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Όπως είπε ο Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης, Αρχιπύραρχος Μιχάλης Σεληνιωτάκης ο απεγκλωβισμός του χεριού του άνδρα από το μηχάνημα τροφοδοσίας ήταν μία δύσκολη επιχείρηση, καθώς ο άξονας που καρφώθηκε στο χέρι του άνδρα ήταν από μασίφ ξύλο, ενώ κρίσιμη ήταν η συνδρομή του γιατρού του ΕΚΑΒ σε κάθε στάδιο της διαδικασίας απεγκλωβισμού.

Το εργατικό ατύχημα στην Κρήτη έγινε αντιληπτό, όταν συνάδελφος του 52χρονου, μόλις αντιλήφθηκε ότι το μηχάνημα είχε «πιάσει» το χέρι του και τον τραβούσε, πρόλαβε και απενεργοποίησε το μηχάνημα πριν τραβήξει και άλλα μέρη του σώματος.

