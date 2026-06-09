Εργατικό ατύχημα στη Σύρο: Εργαζόμενη ξενοδοχείου έπεσε στο αντλιοστάσιο της πισίνας

Εργατικό ατύχημα το πρωί της Τρίτης (9/6) σε ξενοδοχείο στη Σύρο, με μία εργαζόμενη να τραυματίζεται σοβαρά όταν έπεσε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σε αντλιοστάσιο πισίνας που βρισκόταν στον χώρο εργασίας της.

Άμεσα κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας, η οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γ.Ν. Σύρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα και θύμα εργατικού ατυχήματος στη Σύρο, είναι σε σταθερή κατάσταση και δεν απειλείται η ζωή της, ωστόσο, επειδή υπήρξε τραυματισμός στο κεφάλι, κρίθηκε σκόπιμη η αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αττικής.