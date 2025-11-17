Εργατικό ατύχημα στα Χανιά: Διασωληνωμένος σε ΜΕΘ οικοδόμος μετά από πτώση

Εργατικό ατύχημα με θύμα ένα νεαρό άτομο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (16/11) στα Χανιά, όταν, κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών, έπεσε από μπαλκόνι με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η διακομιδή του σε νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Το θύμα του εργατικού ατυχήματος στα Χανιά νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Ηράκλειο, δίνοντας μάχη για τη ζωή του, ενώ σύμφωνα με το Εργατικό Κέντρο Χανίων (ΕΚΧ), που έκανε γνωστή την είδηση μέσω ανακοίνωσής του, τα αίτια του ατυχήματός του, την ώρα που εκτελούσε την εργασία του, εξετάζονται από την Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Εργατικό ατύχημα στα Χανιά: Η ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου

«Δυστυχώς, άλλος ένας συνάδελφος ο οποίος εκτελούσε οικοδομικές εργασίες τραυματίστηκε σοβαρά χθες, Κυριακή 16 Νοεμβρίου στην Αγυιά.

Άλλος ένας συνάδελφος που δεν γύρισε σπίτι του κυνηγώντας το μεροκάματο για να ζήσει την οικογένειά του, και δυστυχώς βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες μας στην εντατική νοσοκομείου του Ηρακλείου.

Εμείς από τη μεριά μας κάνουμε έκκληση για ακόμη μία φορά οι συνάδελφοι να τηρούν και να απαιτούν τα μέτρα προστασίας, να καταγγέλλουν όπου δεν τηρούνται και να μην εργάζονται δίχως αυτά.

Για άλλη μία φορά αποδεικνύεται ότι οι εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές οδηγούν τους εργαζόμενους σε εξαντλητικά ωράρια εργασίας ακόμα και τις Κυριακές, για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους ώστε να επιβιώσουν.

Από την πρώτη στιγμή που μάθαμε για το ατύχημα, επικοινωνήσαμε και ενημερώσαμε την Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, η οποία ανταποκρίθηκε αμέσως και μετέβη στον χώρο του συμβάντος.

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στον συνάδελφο, ώστε να επιστρέψει σύντομα στην οικογένειά του.

εκ του Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου Χανίων».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ