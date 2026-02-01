Εργατικό ατύχημα σε ιδιωτικό εργαστήριο στην Αθήνα: Στη ΜΕΘ 24χρονος

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του «Ερυθρού Σταυρού», στην Αθήνα, νοσηλεύεται από το βράδυ του Σαββάτου (31/1) ένας 24χρονος εργαζόμενος, μετά από εργατικό ατύχημα που είχε.

Ο 24χρονος, όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, τραυματίστηκε σε πάρκινγκ γνωστού διαγνωστικού κέντρου, εισπνέοντας καυτό αέρα.

«Χθες, λοιπόν το βράδυ, κατά τις 08:30 με 09:00 υπήρξε έκρηξη στα πάρκινγκ γνωστού διαγνωστικού κέντρου. Ένας εργαζόμενος υπέστη εισπνευστικό έγκαυμα που είναι πολύ σοβαρό για την υγεία του, καθώς κλείνει η αεροφόρος οδός, υπάρχει δυσλειτουργία στους πνεύμονες και κινδύνεψε η ζωή του» περιέγραψε ο κ. Γιαννάκος.

«Εισέπνευσε, στην ουσία, καυτό αέρα. Μετά το εργατικό ατύχημα, μεταφέρθηκε σε διπλανό ιδιωτικό νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, διασωληνώθηκε και διακομίστηκε, χθες το βράδυ, στον Ερυθρό Σταυρό» συμπλήρωσε.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ κατέληξε ως προς το εργατικό ατύχημα, λέγοντας τα εξής: «οι συνάδελφοί μου τον χειρούργησαν, έκαναν τραχειοτομή και πλέον νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας».