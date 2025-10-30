Εργατικά δυστυχήματα: «Κάθε 36 ώρες χάνει τη ζωή του ένα άτομο στην Ελλάδα»

Τα στοιχεία σχετικά με τα εργατικά δυστυχήματα και την παιδική εργασία στην Ελλάδα, και κυρίως σε περιοχές της Κρήτης, παρουσίασε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου και αντιπεριφερειάρχης κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης Στέλιος Βοργιάς.

«Κάθε 36 ώρες, δηλαδή κάθε μιάμιση μέρα χάνει τη ζωή του ένας εργαζόμενος εν ώρα εργασίας στην Ελλάδα» σημείωσε ο κ. Βοργιάς για τα εργατικά δυστυχήματα στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι τα περιστατικά παραμένουν σε «απαράδεκτα υψηλά επίπεδα».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, το 2024 σε όλη την Κρήτη καταγράφηκαν 540 εργατικά ατυχήματα, με τα 480 από αυτά να λαμβάνουν χώρα σε Ηράκλειο και Λασίθι και ειδικότερα στον κατασκευαστικό κλάδο. Παράλληλα, μίλησε για το φαινόμενο της παιδικής εργασίας, το οποίο, όπως είπε, παρουσιάζει αύξηση τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο.

Εργατικά δυστυχήματα: Τα στοιχεία για την παιδική εργασία

Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Βοργιάς, η Επιθεώρηση Εργασίας στο Ηράκλειο είχε το 2021, 292 αιτήσεις για παιδική εργασία, ενώ το 2024 οι αιτήσεις έφτασαν τις 1.543, εκ των οποίων 250 απορρίφθηκαν. «Η κατάσταση είναι πλέον ανεξέλεγκτη» σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε ότι η Επιθεώρηση Εργασίας δεν δίνει στο Εργατικό Κέντρο τις απαιτούμενες πληροφορίες για το είδος της εργασίας που κάνουν οι ανήλικοι.

«Δεν ξέρουμε αν τηρούνται οι προϋποθέσεις, που είναι αρκετές όπως το είδος και η ένταση της εργασίας καθώς και το ωράριο που μπορεί να εργάζεται ένας ανήλικος» διευκρινίζει σχετικά.

Σε κάθε περίπτωση, τόσο στο θέμα της παιδικής εργασίας όσο και στο θέμα των ελλιπών συνθηκών ασφάλειας των εργαζομένων, τα πραγματικά περιστατικά είναι πολύ περισσότερα από αυτά που φτάνουν στη γνώση του Εργατικού Κέντρου.